Marcelinho Carioca irá comandar tour da Arena no Dia dos Pais

Um dos ídolos da torcida do Corinthians, Marcelinho Carioca será o guia do tour da Arena Corinthians no dia 12 de agosto, Dia dos Pais, em um evento especial para celebrar a data. O "Pé de Anjo", como é conhecido, acompanhará os torcedores que forem conhecer a casa alvinegra às 9h e depois participará de uma sessão de fotos e autógrafos com todos que forem ao tour no dia.

+ Em nova tentativa de trégua, Andrés responde perguntas de torcedores

+ Podcast Corinthians: Colo-Colo é bom teste para o novo time de Loss

+ Irmão de Romero é oferecido ao Corinthians, mas acordo é difícil

O tour passa pelos pontos principais do estádio, como camarote, vestiários e campo e Marcelinho Carioca irá acompanhar os torcedores e promete dar até uma preleção no vestiário, simulando uma situação de jogo. Por causa da participação especial do ex-jogador, o passei que dura, em média, 1h10, terá duas horas de duração.

"A Arena Corinthians é maravilhosa, e ainda fico impressionado a cada vez em que vou ao estádio. Por várias vezes, eu me imaginei jogando naquele gramado, minha vontade era estar no campo, ouvindo a Fiel cantar meu nome. Fico muito feliz de sentir que a Arena já é uma segunda casa para mim, como o Corinthians foi por muitos anos. Será emocionante ter o carinho do torcedor e relembrar todos os momentos especiais. Corinthians minha vida, Corinthians minha história, Corinthians meu amor", disse o ex-jogador.

Os ingressos para o tour com Marcelinho já foram esgotados, mas o clube já acertou uma nova participação dele, no dia 8 de setembro. O próximo jogo do Corinthians na Arena será apenas no dia 18, quando enfrentará o Grêmio, às 19h.

Próximos jogos do Corinthians:

Quarta-feira, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

Domingo, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)