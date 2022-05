Duelo na Copa do Brasil é chance para Corinthians poupar destaques e levar R$ 3 milhões por vaga

O Corinthians pode aproveitar a oportunidade de avançar na Copa do Brasil, garantir R$ 3 milhões aos cofres pela classificação e descansar algumas de suas principais peças. A equipe alvinegra enfrenta a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, e deve poupar jogadores de olho no duelo de sábado, quando visita o Internacional, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Brasileirão, competição que lidera com 12 pontos.

O time carioca vive mau momento e está na lanterna do Grupo D da Série D, com três empates e uma derrota. O técnico Toninho Andrade foi demitido no início do mês e a diretoria acertou com Felipe Surian, que estreou no último domingo na derrota para o Paraná por 2 a 0, no domingo. A partida de ida entre Corinthians e Portuguesa-RJ terminou por 1 a 1 e um novo empate leva a decisão para as penalidades. Na segunda-feira, os jogadores treinaram cobranças de pênalti.

A escalação do time alvinegro deve contar com nomes que têm recebido menos minutos em campo neste ano. Na partida de ida entre as equipes, Ivan, Xavier, Roni, Wesley e Giovane ganharam chance. Vítor Pereira não revelou quem vai a campo e brincou sobre a pressão no Brasil em dar a escalação da próxima partida, momentos após vencer um jogo.

"Aqui no Brasil, isso é muito engraçado, nunca aconteceu comigo. Eu vivo o jogo de uma forma muito intensa, parece que um caminhão passou por cima (de mim). Estou desgastado. Costumava dizer que precisava de um dia para me recompor. Aqui é impossível. Amanhã (segunda-feira) quando chegar ao treino já vão me pedir a escalação de quem joga quarta. Nunca me aconteceu na vida isso. Vamos ver quem está mais fresco e quem precisa descansar", disse, ao ser questionado sobre se manteria Renato Augusto como titular na partida da Copa do Brasil.

Cássio, Raul Gustavo, Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto, Willian começaram três dos últimos quatros jogos do Corinthians e devem ganhar um descanso. A preocupação com o desgaste do elenco torna a função da comissão técnica cuidadosa. A lesão do volante Paulinho, que rompeu os ligamentos do joelho esquerdo no início do mês, fez com que Vítor Pereira perdesse uma peça importante na rotação dos jogadores do meio-campo.

CORINTHIANS X PORTUGUESA-RJ

CORINTHIANS - Ivan (Matheus Donelli); Rafael Ramos, Robson, João Victor e Lucas Piton; Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Adson e Roni; Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

PORTUGUESA-RJ - Paulo Henrique; Luiz Gustavo, Marcão, Leandro Amaro e Jefferson; Sidney, Johnnatan, Skilo, Luan e Andrezinho; Cafu. Técnico: Felipe Surian.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel.

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Neo Química Arena.

TV - Globo, Premiere, Sportv.