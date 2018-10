Corinthians vê pressão de agente de Pedrinho para negociar o atacante

O empresário de Pedrinho, Will Dantas, tem se comportado de uma forma mais agressiva nas redes sociais e, após a decisão da Copa do Brasil, postou mensagens de desabafo e dando a entender que negociaria o jogador. Pouco depois, recuou, mas deixou um clima ruim nos bastidores. Os dirigentes do Corinthians entendem que a ideia do agente é forçar para que o atleta tenha sua saída facilitada.

O Estado apurou que o Corinthians chegou a receber algumas propostas que eram boas para Pedrinho e seu agente, mas pouco interessante para o clube. Por isso, não levou adiante as negociações e irritou Will, que conta com o apoio do empresário Giuliano Bertolucci para encontrar clubes interessados no jogador.

PSG, Barcelona, times da China e da Holanda já entraram em contato com representantes do Corinthians e, em todos os casos, o retorno foi negativo. Pedrinho tem uma multa contratual de 50 milhões de euros (R$ 212 milhões).

Para evitar que o atacante seja atrapalhado com as declarações de seu agente, os dirigentes e membros da comissão técnica do Corinthians já conversaram com Pedrinho, lhe passaram tranquilidade e asseguraram que a postura de Will não o atrapalhará na sequência da temporada.

O presidente Andrés Sanchez, durante o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista, na terça-feira, comentou sobre a situação e reafirmou que Pedrinho só sai e aparecer uma boa oferta para as duas partes e ele mostrar que tem interesse em deixar o clube, algo que ainda não ocorreu.

"O Pedrinho tem contrato com o Corinthians até o fim de 2020. Se pagar a multa e o jogador quiser sair ninguém segura. Teve proposta por ele no início e no meio do ano. Ele não quis ir. O Corinthians achou não era bom para os dois e não foi vendido. Em relação ao empresário dele eu não tenho nem o que falar. Depois ele se corrigiu dizendo que estava se referindo ao uso do VAR na final. Faz parte. Assessoria, empresário, hoje todo mundo fala", disse o dirigente.