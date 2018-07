Criciúma derrota o São Bento em casa e encerra jejum na Série B do Brasileiro

O Criciúma encerrou neste sábado um jejum de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. A sequência negativa terminou após uma vitória por 1 a 0 sobre o São Bento, em jogo válido pela 13.ª rodada, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O único gol da partida foi marcado por Liel, já aos 40 minutos do segundo tempo.

+ Confira a tabela da Série B do Brasileiro

Apesar do resultado positivo, o time catarinense segue na zona de rebaixamento, mas agora na 18.ª colocação com 12 pontos. O São Bento, que fez a sua primeira partida após a saída do técnico Paulo Roberto Santos, segue com 17, na 12.ª posição, ainda sob o risco de cair na tabela de classificação. Apesar do time de Sorocaba (SP) já ter anunciado Marquinhos Santos como novo treinador, Diego Kami Mura comandou a equipe interinamente.

O time da casa foi melhor nos primeiros minutos e deu trabalho para a defesa do São Bento, mas perdeu o ímpeto e viu o adversário tomar o controle, ainda que por pouco tempo. Assim, as ações de jogo se dividiram entre os dois lados, com um volume um pouco maior para os catarinenses.

O problema é que as chances de gols não foram muitas, o que despertou a impaciência da torcida nos minutos finais antes do intervalo. Nas melhores oportunidades que teve, o Criciúma parou em boas defesas do goleiro Rodrigo Viana, a principal delas aos 24 minutos, à queima-roupa, após cabeceio de Zé Carlos.

No segundo tempo, o nível da partida se manteve. O Criciúma até conseguiu chegar mais vezes ao campo de ataque, mas sem muita eficiência. O time de Sorocaba, por sua vez, assumiu uma postura mais defensiva e se soltou pouco ao ataque. Quando chegou, no entanto, foi com perigo. Aos 23 minutos, em chute de Ronaldo, a bola foi tirada do caminho do gol pelo lateral-esquerdo Marlon.

Nos momentos finais, os donos da casa exploraram a bola parada para pressionar e conseguiram abrir o placar. O gol saiu aos 40 minutos, quando Elvis cobrou escanteio e o volante Liel cabeceou sozinho para o fundo das redes de Rodrigo Viana, decretando a vitória catarinense.

O São Bento volta a campo na próxima quarta-feira, quando visita o CRB no estádio Rei Pele, em Maceió, às 20h30. Um dia depois, na quinta, o Criciúma recebe o Figueirense no estádio Heriberto Hülse, às 21 horas, em duelo catarinense.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 1 x 0 SÃO BENTO

CRICIÚMA - Luiz; Ralph (Liel), Nino, Fábio Ferreira e Marlon; Marlon Freitas, Eduardo, Alex Maranhão (João Paulo) e Elvis; Vitor Feijão e Zé Carlos (Andrew). Técnico: Mazola Júnior.

SÃO BENTO - Rodrigo; Lucas Farias, Luizão, Douglas Assis e Paulinho; Fábio Bahia, Doriva, Diogo Oliveira (Daniel) e Everaldo; Ronaldo (Ricardo Bueno) e Marcelinho (Dudu Vieira). Técnico: Diego Kami Mura (interino).

GOL - Liel, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ralph e Vitor Feijão (Criciúma); Everaldo (São Bento).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 40.080,00.

PÚBLICO - 2.084 pagantes.

LOCAL - Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).