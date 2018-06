Croácia faz um corte e define convocados para Copa após derrota para o Brasil

Um dia após ser derrotado pela seleção brasileira, o técnico da Croácia, Zlatko Dalic, anunciou nesta segunda-feira a lista final dos convocados da sua equipe para a Copa do Mundo da Rússia. O treinador fez apenas um corte em comparação à relação anunciada anteriormente. O zagueiro Matej Mitrovic, do Club Brugge, da Bélgica, foi o alvo do corte.

"Foi mais difícil tomar esta decisão do que perder para o Brasil", disse o treinador, nesta segunda, menos de 24 horas depois da derrota para a seleção por 2 a 0, em Liverpool. "O garoto é um grande profissional, ficou decepcionado, mas percebeu que estava sem tanto ritmo em comparação aos demais", explicou Dalic, referindo-se ao atleta de 24 anos.

No dia em que as seleções são obrigadas a entregarem a convocação final à Fifa, o treinador garantiu que Mitrovic será o primeiro da lista dos suplentes e ganhará uma chance em caso de lesão entre os 23 confirmados na seleção croata, nesta segunda.

A principal referência na equipe da Croácia será o volante Luka Modric, que chegará ao Mundial no embalo do título da Liga dos Campeões da Europa. Com o Real Madrid, ele levantou o troféu pela quarta vez em sua carreira.

Outras estrelas do time são o meia Ivan Rakitic, do Barcelona, o atacante Mario Mandzukic, da Juventus, e o zagueiro Dejan Lovren, vice-campeão da Liga dos Campeões pelo Liverpool.

Antes de embarcar para a Rússia, a seleção croata ainda fará mais um amistoso, em casa, na sexta-feira. Enfrentará o Senegal, também classificado para a Copa, na cidade de Osijek. Três dias depois, na segunda-feira, dia 11, a delegação croata desembarcará em solo russo.

No Grupo D da Copa, o time croata vai estrear contra a Nigéria, no dia 16, na cidade de Kaliningrado. Depois os adversários serão Argentina e Islândia nos dias 21 e 26, respectivamente.

Confira a lista final dos convocados da Croácia:

Goleiros: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dínamo de Zagreb)

Defensores: Vedran Corluka (Lokomotiv), Domagoj Vida (Beaiktas), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atlético de Madrid), Josip Pivaric (Dínamo de Kiev), Tin Jedva (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Red Bull Salzburg);

Meio-campistas: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter de Milão), Filip Bradaric;

Atacantes: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter de Milão), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt).