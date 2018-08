Danilo Fernandes passará por cirurgia no ombro e desfalcará Inter por 4 meses

O Internacional confirmou nesta sexta-feira que o goleiro Danilo Fernandes rompeu o tendão do ombro direito e precisará passar por cirurgia. O jogador deve ficar fora dos gramados por pelo menos quatro meses e, desta maneira, dificilmente entrará em campo pelo time colorado ainda nesta temporada.

Danilo realizou trabalhos leves ao longo da semana e ficou fora da atividade nesta sexta. O jogador sentiu o problema durante a vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo no último final de semana, no Beira-Rio, em duelo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao receber a notícia sobre a gravidade da lesão, Danilo postou uma mensagem nas redes sociais. Junto com um vídeo com diversas imagens dele em campo, escreveu. "Deus é bom o tempo todo. Se o caminho é esse, é porque sou capaz. Bora passar por mais essa. Voltarei ainda mais forte".

Marcelo Lomba deverá ser seu substituto no período. O Internacional volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, quando visitará o Atlético-MG, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Para a partida, o técnico Odair Hellmann também não contará com o lateral Zeca, que se recupera de problema muscular. Por outro lado, o zagueiro Victor Cuesta treinou normalmente e deve ficar à disposição.

"Nos últimos três meses, disputamos 12 jogos e tivemos apenas uma derrota. Esta é uma regularidade que nenhuma outra equipe da competição teve ainda. Vamos em busca de um bom resultado em Minas", afirmou Hellmann. O Internacional ocupa o terceiro lugar na tabela do Brasileirão, com 29 pontos, a cinco de distância do líder Flamengo.