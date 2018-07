Derlis Gonzáles fala sobre amizade com revelação santista e promete títulos

Confirmado nesta terça-feira como reforço do Santos, o atacante paraguaio Derlis González, contratado junto ao Dínamo de Kiev, visitou o Centro de Treinamento Rei Pelé e concedeu uma rápida entrevista para a TV do clube.

+ Cuca se diz renovado e explica fracasso no Santos em 2008: 'Estava esgotado'

"Espero retribuir o carinho em campo. Estou muito feliz de estar aqui. Já gostaria de estar treinando", afirmou. O jovem de 24 anos assinou contrato de empréstimo até julho de 2020 e explicou seu estilo em campo.

"Normalmente jogo pelos lados ou como meia. Nós paraguaios somos semelhantes aos uruguaios, aguerridos, como muita garra. Espero conseguir demonstrar meu futebol aqui no Santos", afirmou.

Derlis disse também que é um grande amigo do atacante Júnior Moraes, jogador revelado pelo Santos em 2007. Os dois atuaram juntos no Dínamo de Kiev em 2015 e 2016. Atualmente, Junior Moraes defende o Shakhtar Donetsk.

"Quando cheguei no hotel mandei uma foto para ele. Ele me falou muito sobre o clube e o que representa jogar aqui. Disse que é a cidade onde ele começou. Quando se chega em um clube, a ideia é que se possa ganhar tudo. Minha ideia é essa, conquistar títulos pelo Santos", finalizou.

O paraguaio chegou ao Brasil já no último dia 20 para ser submetido a exames médicos e assinar contrato com o Santos, mas o clube quase desistiu do negócio por causa de detalhes do acordo com o atleta, entre os quais o valor de seu salário, que poderia estourar o teto imposto pela diretoria santista devido ao pagamento de alguns bônus.

Porém, o compromisso acabou sendo selado entre as partes e o clube fechou a contratação do jogador, que tem 1,72m e foi revelado pelo Rúbio Ñu, do Paraguai. Depois, ele passou por Benfica B, Guaraní paraguaio e o suíço Basel antes de chegar ao Dínamo de Kiev. Pela seleção paraguaia, participou da edições de 2015 e 2016 da Copa América.