Doriva tem problemas na Ponte Preta para enfrentar o Flamengo pela Copa do Brasil

A derrota para o Londrina por 1 a 0, no último sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, já ficou para trás. Agora, o pensamento de todos na Ponte Preta está voltado para o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Flamengo. O jogo de ida está marcado para as 19h30 desta quarta-feira, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

O técnico Doriva vai ter poucos dias para definir qual a melhor formação, mas tem baixas importantes. Titulares diante do Londrina, o zagueiro Reginaldo e o lateral-esquerdo/meia Danilo Barcelos já atuaram na competição por outros times - Fluminense e Atlético Mineiro, respectivamente - e são desfalques. O mesmo vale para o zagueiro Léo, que estava do Ituano, e o atacante André Luis.

Na defesa, o treinador tem o jovem Reinaldo e Nathan, que vem atuando improvisado como volante. Já na vaga de Danilo Barcelos, Doriva conta com a volta de Orinho, desfalque contra o Londrina por causa da expulsão na vitória sobre o Criciúma.

O time titular será definido em treinamento realizado nesta terça-feira. A partida de volta da Copa do Brasil acontece no próximo dia 9, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Antes, a Ponte Preta faz o dérbi campineiro contra o Guarani, neste sábado, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela quarta rodada da Série B.

Vive, portanto, uma semana decisiva. Há quem diga que dois tropeços podem derrubar Doriva, que já tem o seu trabalho questionado.