Duelo de opostos entre Oeste e Operário abre a 14.ª rodada da Série B

A 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta nesta segunda-feira com um jogo isolado. Lutando por objetivos distintos, Oeste e Operário se enfrentam na Arena Barueri, a partir das 20 horas.

Na lanterna, com apenas seis pontos e 25 gols sofridos, o Oeste vem de quatro derrotas seguidas. Esta será a segunda partida de Thiago Carpini no comando rubro-negro. A estreia foi para esquecer: 4 a 1 para o Figueirense, em Florianópolis (SC), na rodada passada.

Sem vencer há quatro jogos, sendo três empates e uma derrota, o Operário está na nona colocação, com 18 pontos, e quer encerrar o jejum para voltar a ficar próximo do G-4, a zona de acesso à Série A.

O quarto lugar é ocupado pelo Paraná, com 21, atrás de Juventude e Chapecoense, com 22, e Cuiabá, líder com 28 pontos. Além do Oeste, aparecem na zona de rebaixamento, com 11 pontos: Cruzeiro, Sampaio Corrêa e Guarani.

A rodada terá mais oito jogos na terça-feira, e, na quinta-feira, acontece o duelo isolado entre Cruzeiro e Sampaio Corrêa, no Mineirão.