Elano anuncia saída da Inter de Limeira após derrota para o Guarani

A derrota para o Guarani, por 2 a 1, na manhã deste sábado, em Araraquara, não marcou apenas a eliminação da Inter de Limeira nas semifinais do Troféu do Interior como foi a última de Elano no comando do clube.

"A gente se entristece pelo resultado, mas acho que tenho que dar os parabéns pelos atletas, pelo clube. Quero agradecer ao torcedor leonino e também comunicar que não continuo, vou para a minha casa agora, acabar os meus estudos e seguir a minha vida", anunciou o treinador logo após o jogo.

Leia Também Veja os valores da premiação do Paulistão 2020

Essa foi a primeira experiência do ex-volante de Santos, Manchester City e seleção brasileira como treinador. Elano se vê pronto para um novo desafio na sua carreira, mas neste primeiro momento quer voltar para perto dos familiares.

"Com toda essa situação que acontece agora em nosso país, vou para a casa. É um ciclo que está sendo encerrado, um ciclo positivo para todos. Sigo minha vida, seguir um novo ciclo feliz", finalizou Elano.

Anunciado pela Inter de Limeira em novembro do ano passado, o treinador atingiu o principal objetivo: continuar na elite do Paulistão. Sob o comando de Elano, o time teve cinco vitórias, dois empates e sete derrotas.