Em dia de folga para titulares, Gatito volta a treinar no Botafogo

Em dia de folga para os titulares do Botafogo, um dia depois da vitória no clássico com o Fluminense, somente os reservas foram a campo nesta quinta-feira. E o destaque do dia foi o goleiro paraguaio Gatito Fernández. Ele voltou a treinar, ainda com restrição, nesta tarde.

Gatito treinou com os demais goleiros, incluindo Jefferson, com uma proteção no joelho esquerdo. Ele sofreu um corte no local na semana passada, em jogo do Botafogo na Copa Libertadores. Acabou ficando de fora das últimas duas rodadas do Brasileirão, nas quais foi substituído por Jefferson, que voltou de lesão de longa data.

Outro estrangeiro foi novidade no treino desta quinta. O meia chileno Leo Valencia, contratado recentemente, compareceu ao campo anexo do Engenhão pela primeira vez. Ele fez apenas trabalho físico especial.

Enquanto isso, os reservas do Botafogo disputaram um jogo-treino com o Audax. Eles venceram por 5 a 0, com gols de Leandrinho, Matheus Bastos, Dudu Cearense, Renan Gorne e Pedro, que é do time sub-20, mas reforçou a equipe reserva profissional do Botafogo.