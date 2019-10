Estudiantes x Ferroviária: onde assistir ao jogo pela Libertadores Feminina

A Ferroviária enfrenta o Estudiantes Caracas (Venezuela) no segundo jogo da equipe pela Libertadores Feminina em Quito, no Equador, nesta segunda-feira, às 21h30 (horário de Brasília). Estudiantes x Ferroviária terá transmissão ao vivo pelo DAZN. Saiba mais sobre a Libertadores Feminina.

Atual campeão do Brasileiro Série A-1, o time de Araraquara está no Grupo B, que além das venezuelanas do Estudiantes Caracas, conta com o Deportivo Cuenca (Equador) e o Mundo Futuro (Bolívia).

Na estreia, o time brasileiro massacrou o Mundo Futuro com uma goleada por 10 a 1 e o Estudiantes perdeu por 3 a 1 para o Caracas. O terceiro e último confronto da Ferroviária na primeira fase da competição será contra o Deportivo Cuenca na próxima quinta-feira. Os dois melhores colocados da chave nesta etapa do torneio passam para as quartas de final do continental.