Ex-Palmeiras, Roger Machado se diz ansioso para rever amigos e enfrentar Felipão

Um ano depois de deixar o comando do Palmeiras, o técnico Roger Machado vai encontrar a equipe no próximo domingo. Agora como treinador do Bahia, ele vai enfrentar a equipe alviverde no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, com o sentimento especial de rever amigos e de enfrentar o colega de profissão Luiz Felipe Scolari, com quem desenvolveu uma relação especial na década de 1990.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Brasileiro 2019

O então lateral-esquerdo Roger foi comandado por Felipão no Grêmio em títulos marcantes para o clube, como a conquista da Copa Libertadores de 1995. "A alegria que tenho é poder reencontrar as pessoas com quem trabalhei. Deixei muitos amigos em São Paulo. Poder rever e jogar contra o Felipão, que foi um dos grandes responsáveis pela minha ascensão como jogador", comentou o técnico do Bahia em entrevista coletiva na última quinta, em Salvador.

As duas equipes jogam no próximo domingo, no Allianz Parque, a partir das 16h. Será o primeiro encontro de Roger com o Palmeiras, após a saída no fim de julho do ano passado. Dias depois o clube fechou a chegada de Felipão. O ex-técnico do clube alviverde ficou sem trabalhar até abril deste ano, quando aceitou a proposta para dirigir o Bahia.

Domingo tem Verdão em campo com o apoio da #FamíliaPalmeiras! Vamos lotar o Allianz Parque e ir em busca de mais três pontos no Brasileirão ➤ https://t.co/16v7QAuWyO#AvantiPalestra pic.twitter.com/vAU85RlzDn — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 9, 2019

O treinador comentou que um dos jogadores mais próximos a ele no Palmeiras era o volante Felipe Melo. "O Felipe foi uma grata surpresa. todo mundo tem a imagem de um bad boy. Ele é sensacional no dia a dia. Trabalha muito, tem liderança extremamente positiva e dentro de campo transforam toda essa energia em seu jogo", comentou Roger. "Ele foi um dos dez melhores jogadores e maiores profissionais que tive na minha carreira", disse.

No Palmeiras, Roger comandou o time em 44 partidas, com 27 vitórias, oito derrotas e nove empates. A equipe nesse período foi vice-campeã paulista e fechou a fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha geral.