Felipão diz que vai alternar jogadores para disputar título nas três competições

O técnico Luiz Felipe Scolari elogiou a qualidade do elenco do Palmeiras e afirmou que vai tentar implantar um rodízio entre os jogadores para chegar forte e disputar o título das três competições que o clube disputa neste segundo semestre: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores.

Neste domingo, na vitória sobre o Vasco pela 18ª rodada do Brasileirão, Scolari poupou alguns jogadores em relação ao time que venceu o Cerro Porteño, na última quinta-feira, pela Libertadores.

“Tenho um grupo bom e posso fazer a mescla, deixar alguns jogadores no banco e descansar outros. Procuro mesclar nos treinamentos, na observação das outras equipes, procuro a montagem da equipe em contato com a fisiologia. E a gente vai mesclando para chegar nas três competições vivos em uma semifinal, final, vamos ver. A gente está analisando. Pergunto para o pessoal que está aqui há mais tempo", explicou

"Na minha última passagem era um Palmeiras diferente. Hoje temos possibilidades, troca-se o A pelo B com qualidade. Aquele tempo era complicado, mas foi bom ter passado aquele momento. Estou feliz de ter voltado ao Palmeiras. Foi uma opção que fiz e acho que foi uma boa escolha".

Felipão aproveitou para elogiar a participação do atacante Deyverson, autor do gol da vitória sobre o Vasco. "Ele se entregou sempre, faz coisas que não precisa fazer, como voltar muito para marcar. Tanta vontade que comete esse erro. No segundo tempo, quando ficou pelo meio, participou bem. Às vezes por vontade, por ansiedade, quer fazer mais do que deve".