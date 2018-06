Felipe Melo se vê injustiçado por expulsão diante do Corinthians

O volante Felipe Melo, expulso no fim do primeiro tempo na confusão que marcou o clássico entre Corinthians e Palmeiras, na primeira partida da final do Campeonato Paulista, se declarou injustiçado pelo cartão vermelho recebido neste sábado. Ele e Clayson, do time alvinegro, foram excluídos do jogo pelo árbitro Leandro Bizzio Marinho após o empurra-empurra.

"As imagens são claras", afirmou o volante. “Paguei pelo meu nome. Infelizmente essas coisas acontecem. Mas estou muito tranquilo. Acho que essa foi uma das primeiras vezes que saí sem ter feito nada. Mas o importante é que nós vencemos e o primeiro passo foi dado. Esse foi o primeiro passo. Vamos jogar contra um time muito forte em casa. Contra o Santos, nós vencemos e depois perdemos em casa. Não podemos deixar isso acontecer. Vamos pensar agora na Libertadores para depois pensar no Corinthians novamente."

De acordo com o técnico Roger Machado, Felipe Melo relatou no vestiário palmeirense que achou sua expulsão exagerada. Para o treinador, o cartão vermelho pode ser uma punição ao atleta por seu histórico de confusão e violência em campo.

"Logo que entramos no vestiário, falei com o Felipe e ele me disse que não fez nada. Talvez a expulsão tenha sido um exagero, talvez ele esteja pagando por seu próprio retrospecto, mas essas confusões não deveriam nem acontecer. Agora é página virada e que nada disso vá para o segundo jogo."

Após a vitória palmeirense por 1 a 0, os times voltam a se enfrentar no próximo domingo no Allianz Parque. Na terça-feira, também no seu estádio, o time alviverde terá pela frente o peruano Alianza Lima pela Copa Libertadores.