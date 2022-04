Flamengo vende todos os ingressos e terá recorde de público contra o Palmeiras no Maracanã

A torcida do Flamengo esgotou os 61.154 ingressos colocados à venda para o duelo desta quarta-feira, com o Palmeiras, em jogo adiantado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, a partida pode receber o maior público presente do futebol nacional desta temporada, caso supero o recorde registrado na final do Campeonato Carioca, quando 69.760 torcedores viram os flamenguistas perderem o título após empate por 1 a 1 com o Fluminense, campeão do estadual.

A diretoria do clube espera que o público pagante somado aos camarotes, cadeiras cativas, profissionais e gratuidades resulte em um público total perto de 70 mil pessoas. O número alto é possível porque o setor Sul, normalmente reservado aos visitantes, desta vez será destinado aos torcedores do Flamengo, já que o jogo terá torcida única.

A proibição da presença de torcedores do Palmeiras se deu em razão de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O órgão concedeu o direito de reciprocidade ao clube carioca em 2020, meses depois de o Palmeiras vetar a torcida flamenguista no Allianz Parque em 2019, na 36ª rodada do Brasileirão, alegando medidas de segurança.

Em partidas do Campeonato Brasileiro, o recorde de público está garantido apenas com a contabilização do público pagante. Isso porque a marca atual é a de 54.686 presentes no Maracanã durante a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no último final de semana, em jogo válido pela segunda rodada. Levando em conta outras competições, o recorde do Flamengo nesta temporada é de 63.450 pessoas no jogo contra o Bangu, na última rodada da Taça Guanabara.

Com um empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, antes de vencer os são-paulinos, o Flamengo tentará emplacar a segunda vitória seguida. O Palmeiras, por sua vez, perdeu por 3 a 2 para o Ceará e empatou por 1 a 1 com o Goiás, portanto ainda busca o primeiro triunfo na competição nacional.