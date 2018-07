Fluminense garante que conta com Scarpa em 2018 e evita revelar futuro de Wendel

O Fluminense conta com Gustavo Scarpa para a temporada 2018. Foi o que assegurou nesta sexta-feira o diretor executivo geral do clube carioca, Marcus Vinícius Freire, confirmando que o time recebeu diversas ofertas pelo jogador, mas que conta com a presença dele para a pré-temporada.

"Ele foi o jogador mais procurado pelas outras equipes, chegaram propostas de vários clubes. Entendo que faz parte do grupo, vai se apresentar no dia 3 e viaja com o time no dia 9", afirmou o dirigente em entrevista à ESPN Brasil.

Nas últimas semanas, Scarpa despertou o interesse de vários clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, São Paulo e Corinthians, mas as negociações não avançaram, o que o mantém vinculado ao Fluminense, embora a diretoria não descarte negociá-lo, ainda mais por sofrer com graves problemas financeiros.

Inicialmente, porém, Scarpa vai realizar a pré-temporada ao lado dos companheiros, a partir de 3 de janeiro, e também está previsto para seguir aos Estados Unidos, onde o Fluminense disputará a Florida Cup.

Já o volante Wendel parece mais próximo de selar a sua saída do clube, embora Marcus Vinicius tenha revelado que as negociações com o Paris Saint-Germain tenham esfriado. O jogador desperta o interesse do Sporting Lisboa, mas o dirigente do Fluminense evitou comentar a possibilidade de a venda ser fechada nos próximos dias, como vem informando a imprensa portuguesa.

"Sobre negociações em andamento, a gente não fala. Houve um problema do PSG com o Fair-Play Financeiro e acabou não acontecendo, embora estivesse avançado", disse o diretor executivo geral do Fluminense.