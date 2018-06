Focado em brilhar na Copa do Mundo, Neymar planeja ficar no PSG

O Real Madrid vai precisar de paciência se quiser contar com o atacante Neymar em seu elenco. E, mesmo assim, só lá na frente. O brasileiro está animado e orgulhoso com o interesse merengue, mas não deverá sair do Paris Saint-Germain nesta temporada. O jogador está preocupado em ter uma participação pela seleção brasileira marcante na Copa do Mundo da Rússia. O Real passa longe de sua mira no momento. Ele entende que uma possível volta para o futebol espanhol pode esperar mais um pouco. O atacante planeja jogar mais um ano na França e assim cumprir parte do projeto do PSG, que é ganhar a Liga dos Campeões e se tornar mais forte na Europa.

Esse é o objetivo de Neymar de acordo com duas pessoas ouvidas pelo Estado. Uma mudança no cenário pode ocorrer, mas é considerada pequena pelas pessoas que cercam o atacante do Brasil. Desde antes de se transferir para o Barcelona, Neymar é assediado pelo clube de Madri. Isso não acabará. E Neymar se deixa seduzir, independentemente do aspecto financeiro. Há, no entanto, situações na mesa: a Copa é uma delas. Existe ainda a responsabilidade que ele assumiu no PSG.

O interesse do Real Madrid foi retomado meses atrás, numa época em que o time patinava na Liga Espanhola e havia desconfiança sobre a permanência de Cristiano Ronaldo. O português deve continuar, mas a diretoria madrilenha gostaria de reunir os dois no vestiário.

Há condições de trabalho que estimulam a permanência de Neymar em Paris. A principal delas nada tem a ver com o PSG. Está ligada à seleção. O craque sonha em fazer uma grande Copa do Mundo, de preferência levando o Brasil ao hexa. Ele decidiu faz algumas semanas concentrar-se só nesse projeto. Há um sentimento de gratidão a tudo o que fizeram por ele nesse processo de recuperação após a cirurgia. Muito provavelmente, Tite e os amigos do elenco nacional devem ter conversado com ele também. Assim, pessoal e coletivamente, a seleção brasileira é seu único objetivo.

Não quer dividir sua atenção. E contratar Neymar não é uma operação tão simples assim.

Além disso, o jogador considerou o risco de ficar desgastado no mercado ao abandonar o barco de um clube que pagou R$ 820 milhões para tirá-lo do Barcelona. Teme arranhar sua imagem, ser taxado de egoísta ao perceber que o nível do futebol francês não o levaria a ganhar o título de melhor do mundo e, assim, decidir pular fora, deixando na mão aqueles que contavam com ele para um projeto ambicioso e a longo prazo.

CONSOLO

Neymar não está totalmente contente no PSG, mas tem bons amigos no clube, como os brasileiros Daniel Alves e Thiago Silva. Além disso, conta com o apoio do elenco e muito carinho por parte dos torcedores da equipe, apesar de se irritar com boa parte de mídia esportiva de Paris, que, alega, vive “inventando coisas” a seu respeito. Seu pai também já disse algumas vezes que ele está focado no PSG. Mesmo assim, não dispensa um aperto de mão dos cartolas espanhóis.

A recomendação de seu estafe é levar o tema em banho-maria. Os contatos com os dirigentes madrilenhos permanecem. No último fim de semana, por exemplo, Neymar dos Santos Silva, seu pai, esteve com os espanhóis em Liverpool, no jogo entre Brasil e Croácia. As relações das partes são cordiais.

O Real Madrid também é tema das conversas do atacante com os colegas de seleção brasileira Casemiro e Marcelo, que atuam no time espanhol. Domingo, depois da vitória em cima dos croatas, ao trocar camisa com Modric, o brasileiro ouviu do jogador merengue o seguinte desafio: “Te esperamos”. Neymar limitou-se a sorrir timidamente.

Neymar, segundo pessoa que tem contato com seu estafe, já se programou para jogar mais um ano no Paris Saint-Germain (seu contrato vai até junho de 2022). Depois disso, poderia se transferir para o Real Madrid sem problema. Terá 27 anos.

Cristiano Ronaldo tem contrato até 2021, mas já estará com 34 anos e em fase de passar o bastão no clube merengue – quem sabe também de passar o bastão de melhor do mundo. Tudo isso está sendo considerado. Agora, Neymar só quer a Copa.