Grêmio tenta contra Vasco vencer jogos seguidos pela primeira vez no Brasileirão

No Rio para disputar a partida às 16 horas deste domingo contra o Vasco, o Grêmio tentará confirmar a boa fase e embalar de vez no Campeonato Brasileiro. A vitória desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro, na Arena Grêmio, permitiu que o time gaúcho se aproximasse do Flamengo, líder do torneio, com 27 pontos, até o início da rodada.

Sem perder há três rodadas, com duas vitórias e um empate no período, o Grêmio, porém, ainda não conquistou dois triunfos no Brasileirão. São seis triunfos, cinco empates e duas derrotas na competição até o momento, números que confirmam a irregularidade da equipe no torneio.

Ainda em Porto Alegre, na sexta-feira, o zagueiro Kannemann treinou sem limitação no CT do Grêmio, e viajou com a delegação para o Rio. A baixa será o lateral-esquerdo Cortez, que ficou na capital gaúcha, por isso deverá ser substituído por Marcelo Oliveira da equipe. O último treino antes de enfrentar o Vasco foi realizado neste sábado, na Gávea, sede do Flamengo.

O elenco do Grêmio passou por modificações durante a parada das competições de clube por causa da Copa do Mundo. Arhtur deixou o clube para jogar no Barcelona, enquanto o atacante Marinho foi contratado, Lincoln retornou de empréstimo e Douglas voltou a jogar depois de longo período afastado por lesão. Outro reforço, confirmado na sexta-feira, foi o do lateral-esquerdo Juninho Capixaba, emprestado pelo Corinthians. Nenhum deles, porém, iniciará o confronto com o Vasco.