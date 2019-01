Grêmio x São Luiz: como assistir ao vivo a partida pela TV e horário

Invicto na temporada, o Grêmio tem uma boa oportunidade de manter a liderança do Campeonato Gaúcho nesta quinta-feira, quando enfrenta o São Luiz, às 21h15 (horário de Brasília), pela quarta rodada do estadual.

Grêmio x São Luiz terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O time de Renato Gaúcho lidera o estadual com sete pontos e vem de uma boa vitória em casa, por 3 a 0 sobre o Juventude.

Já o São Luiz está na ponta oposta da tabela. A equipe de Ijuí tem apenas dois pontos e iniciou a rodada na penúltima colocação do estadual. Na rodada passada, o time interiorano empatou fora de casa em 0 a 0 com o Pelotas.

Veja os últimos resultados do Grêmio

28/01: Grêmio 3 x 0 Juventude

23/01: Aimoré 1 x 1 Grêmio - Gaúcho

20/01: Novo Hamburgo 0 x 4 Grêmio - Gaúcho

Próximos jogos do Grêmio

31/01: Grêmio x São Luiz - Gaúcho

03/02: Caxias x Grêmio - Gaúcho

10/02: Grêmio x Avenida - Gaúcho

17/02: Brasil de Pelotas x Grêmio - Gaúcho

23/02: Grêmio x Veranópolis - Gaúcho