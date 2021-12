Hulk destaca a humildade do elenco do Atlético-MG na conquista da Tríplice Coroa

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 19 gols e da Copa do Brasil, com oito, Hulk destacou a humildade do elenco do Atlético-MG na conquista da Tríplice Coroa, após a vitória, nesta quarta-feira, em Curitiba, diante do Athletico-PR por 2 a 1.

"O nosso coletivo foi o diferencial. Ganhamos jogo a jogo. Viemos para Curitiba, depois de vencer em casa, e enfrentamos um adversário muito difícil, forte e conquistar este título que vem coroar nossa temporada, após o Campeonato Brasileiro que era esperado há 50 anos", disse o atacante, autor do segundo gol.

Hulk revelou toda sua alegria por ser o artilheiro das duas competições nacionais no mesmo ano. "Não é fácil, mas quero destacar a ajuda dos meus companheiros, da minha família e de Deus para obter estas conquistas", afirmou o atleta, de 35 anos.

Autor de 36 gols na temporada, Hulk foi contratado no fim de janeiro, após passar 15 anos no exterior. Paraibano, de Campina Grande, o atleta, que deixou o Brasil em 2004, após um ano no Vitória, atuou no Japão, Portugal, Ucrânia e China, antes de desembarcar em Belo Horizonte.