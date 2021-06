Jailson celebra nova vitória como titular e diz que deseja ficar no Palmeiras

Titular nos últimos dois jogos do Palmeiras, o goleiro Jailson emplacou sua primeira sequência da temporada com duas vitórias. Depois do triunfo por 1 a 0 contra o CRB, pela Copa do Brasil, o substituto de Weverton, convocado pela seleção brasileira, fez defesas importantes neste domingo, quando a equipe alviverde venceu a Chapecoense por 3 a 1, em duelo válido pela segunda rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

Ao fim da partida, Jailson celebrou a primeira vitória na competição nacional, após estreia com derrota para o Flamengo, e valorizou os companheiros de posição que brigam por uma chance com o técnico Abel Ferreira. "Parabéns para a equipe, conseguimos o resultado positivo em casa. Tem eu, Vinicius e Matheus quando precisar. Dessa vez, o professor optou por mim, e consegui fazer um grande jogo", comentou.

Leia Também Com primeiro tempo inspirado de Wesley, Palmeiras vence a Chapecoense por 3 a 1

Questionado também sobre a permanência no clube no qual está há sete temporadas, Jailson disse que sua vontade é ficar por mais tempo. Com vínculo válido até o fim deste ano, ele poderá assinar pré-contrato com outro time a partir de julho, mas garante que esse não é o plano no momento.

"Toda vez que vai chegando fim do meu contrato, ficam essas conversas. Há sete anos estou no Palmeiras, sempre vou renovar lá no último mês e estou muito feliz. Estou bem sossegado com isso, pois aqui é minha casa e quero continuar por mais um ano", explicou o goleiro palmeirense.

Depois da vitória contra a Chapecoense, o Palmeiras se prepara para decidir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, na próxima quarta-feira, no Allianz Parque. O primeiro jogo terminou com vitória por 1 a 0 para o lado paulista. Três dias depois, no sábado, mais uma vez em casa, é a hora de reencontrar o Corinthians em clássico válido pela terceira rodada do Brasileirão.