Lazio bate Udinese e se aproveita dos tropeços dos rivais para assumir 3º lugar

A 31.ª rodada do Campeonato Italiano não poderia ser melhor para a Lazio. Além de vencer a Udinese de virada por 2 a 1, fora de casa, no estádio Friuli, em Údine, o time da capital da Itália contou com os tropeços de Roma e Internazionale para subir na tabela de classificação e chegar à terceira colocação.

Com os resultados favoráveis - a Roma foi derrotada pela Fiorentina em casa por 2 a 0 e a Internazionale perdeu para o Torino fora por 1 a 0 -, a Lazio foi aos 60 pontos e pulou da quinta para a terceira posição, entrando na zona de classificação à Liga dos Campeões da Europa. A rival Roma também soma 60, mas a Lazio leva a melhor por ter saldo de gols superior (35 contra 24).

Na próxima rodada, além de Milan x Napoli, um confronto muito aguardado opõe justamente Lazio e Roma. Curiosamente, se houver empate no dérbi da capital, e a Internazionale, quinta colocada com 59 pontos, não vencer a Atalanta, a Roma volta à terceira posição pois terá vantagem no confronto direito, primeiro critério de desempate do campeonato, já que venceu o duelo do primeiro turno por 2 a 1.

Em campo, o artilheiro Ciro Immobile foi mais uma vez decisivo para garantir o triunfo de virada da Lazio, que saiu atrás no placar ao levar um gol de Lasagna, aos 13 minutos. Aos 27, Immobile entrou em cena para empatar a partida e chegar à marca de 27 gols da competição em que é artilheiro isolado. Dez minutos depois, o atacante espanhol Luis Alberto marcou o gol da virada e o da vitória ao time da capital italiana.