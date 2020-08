Liga dos Campeões tem mudanças no regulamento e cuidados com a saúde por causa do coronavírus

As quartas de final da Liga dos Campeões começa nesta quarta-feira com a partida entre Atalanta e Paris Saint-Germain e os torcedores verão uma competição um pouco diferente por causa do novo coronavírus. A grande novidade é o fim dos jogos de ida e volta e todas as partidas serão disputadas em Lisboa, Portugal. Também há mudanças no regulamento.

O Estadão explica as principais mudanças e como os clubes e a UEFA tentarão manter a competição sendo disputada sem que atletas e demais membros das equipes sofram com a pandemia. Lembrando que a decisão da Liga será no dia 23 de agosto e as semifinais acontecerão nos dias 18 e 19.

Quais são os jogos das quartas de final da Champions?

12 de agosto (quarta-feira): Atalanta x Paris Saint-Germain - Estádio da Luz

13 de agosto (quinta-feira): Red Bull Leipzig x Atlético de Madrid - Estádio José Alvalade

14 de agosto (sexta-feira): Barcelona x Bayern de Munique - Estádio da Luz

15 de agosto (sábado): Manchester City x Lyon - Estádio José Alvalade

Onde assistir a Liga dos Campeões?

Todos os jogos vão ter transmissão pelo Facebook do Esporte Interativo e também pelo canal TNT.

Por que será em jogo único?

As partidas não serão mais em ida e volta, porque a ideia da Uefa é tentar finalizar mais rápido a competição e também evitar viagens longas entre os países.

Por que os jogos serão em Lisboa?

A Uefa decidiu mandar todos os jogos em Portugal, porque foi um dos países europeus que melhor soube combater a covid-19 e por isso, seria considerado um local seguro para a realização dos jogos.

Há prorrogação?

Não. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Não haverá prorrogação em nenhuma das fases neste retorno da competição.

Há cinco substituições na Champions?

Sim, a regra de cinco alterações por time é mundial. A medida é válida somente para a conclusão da temporada atual. A partir de 2020-21, voltam as três trocas, como é o habitual.

Jogadores farão testes antes dos jogos?

Todos os participantes (jogadores, comissão técnica, etc) foram submetidos a testes dois ou três dias antes de viajarem para Lisboa. Eles passam por um novo exame no local do torneio, na véspera da primeira partida. Os resultados são comunicados pelo menos 6 horas antes do início do primeiro jogo. Caso a pessoa esteja contaminada, já é isolada.

Jogos podem ser adiados?

Para jogar, uma equipe precisa ter 13 jogadores em condições, sendo pelo menos um goleiro. Caso não tenha número de jogadores suficientes, existe sim a possibilidade da Uefa adiar uma partida. Caso o duelo não seja adiado, mas o time decida não entrar em campo, é considerado derrota por W.O., o que seria equivalente a 3 x 0.

Tem torcida nos jogos da Liga?

Não. E cada equipe pode levar até 45 pessoas por jogo. A delegação oficial de cada clube (presidente, dirigentes, etc) deve ser de no máximo dez pessoas. Será medida a temperatura de cada pessoa que entrar no estádio no dia da partida ou na véspera. Além disso, todos devem preencher ficha epidemiológica, desinfetar as mãos e usar máscara.

Qual é o protocolo para os gandulas?

Para campos cercados por pistas de corrida, pode haver seis a oito gandulas. Se não houver tais faixas, serão usados quatro a seis. Devem usar máscara, manter a bola no chão o máximo possível, desinfetar as mãos antes e depois do aquecimento e antes e depois de cada tempo, e manter uma distância de pelo menos dois metros dos jogadores em todos os momentos. Todas as bolas devem ser desinfetadas após o aquecimento se forem usadas durante o jogo e no intervalo.