Liverpool confirma a contratação do goleiro Alisson, da seleção brasileira

Alisson é o novo goleiro do Liverpool. Roma e o clube inglês divulgaram vídeos por uma rede social nesta quinta-feira para confirmar a transferência do goleiro para o clube inglês. O time italiano anunciou que o negócio foi concretizado por 66 milhões de euros (R$ 278,6 milhões) e mais 10 milhões de euros (R$ 44,6 milhões) de acordo com metas alcançadas. O goleiro da seleção brasileira já posou com a camisa de sua nova equipe, enquanto os romanos o agradeceram pela passagem de duas temporadas na Itália.

"Estou muito feliz, é um sonho poder vestir uma camisa de tanto prestígio, de um clube desse tamanho e que está acostumado a sempre vencer", disse o goleiro ao site oficial do Liverpool. "Em termos de carreira, é um passo enorme para mim ser parte desse clube e dessa família. Podem ter certeza que eu vou dar o melhor de mim", garantiu.

A negociação colocou Alisson no topo da lista entre os goleiros. O brasileiro agora é o mais caro da história do futebol mundial, ultrapassando o italiano Buffon, que foi comprado pela Juventus do Parma por 52,8 milhões de euros em 2001. O novo jogador do Liverpool deixou para atrás Ederson, que foi para o Manchester City por 40 milhões de euros.

Pela Roma, Alisson foi adversário do Liverpool na semifinal da última edição da Liga dos Campeões da Europa, quando, na partida de ida, na casa do clube inglês, o goleiro saiu derrotado por 5 a 2. Na volta, na Itália, a Roma venceu por 4 a 2, resultado que a eliminou da competição.

Alisson confirmou que aquela noite vivida no Estádio Anfield, em Liverpool, foi importante para ele se transferir para o clube: "Sim, em parte isso influenciou na decisão". Quem mostrou satisfação com a contratação foi o técnico Jürgen Klopp, que viu o goleiro alemão Loris Karius falhar em dois gols do Real Madrid na final da Liga dos Campeões da Europa, em derrota por 3 a 1, em maio.

"A partir de um certo ponto nas últimas semanas, surgiu a possibilidade de contratarmos um dos melhores goleiros do mundo. A partir disso, não precisamos pensar muito, para ser honesto, só precisamos ter uma pequena conversa com os donos do clube. Eles ficaram empolgados, assim como a gente", afirmou o técnico alemão.

Entre Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Europa, Alisson disputou 49 partidas pela Roma na última temporada. O jogador foi contratado em julho de 2016, pela quantia de 8 milhões de euros (R$ 29 milhões na cotação da época) e foi reserva da equipe na primeira temporada dele.