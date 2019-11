Liverpool tem Alisson expulso, mas bate o Brighton e abre 11 pontos na liderança

Líder isolado e único invicto do Campeonato Inglês, o Liverpool sofreu, mas conseguiu vencer o Brighton por 2 a 1 neste sábado, em casa, no Anfield Road. A estrela do jogo foi o zagueiro holandês Van Dijk, autor dos dois gols da equipe da casa na partida que se tornou difícil especialmente depois da expulsão do goleiro brasileiro Alisson.

Mesmo que o nível de atuação não tenha sido o melhor possível, a fase continua esplêndida e o Liverpool não dá brechas a seus rivais. Agora, abriu 11 pontos para o vice-líder Manchester City, que tropeçou mais cedo ao empatar com o Newcastle. São 13 vitórias e um empate em 14 jogos no torneio.

Van Dijk liderou a vitória do Liverpool aproveitando duas assistências do lateral inglês Alexander-Arnold na etapa inicial. Primeiro, aos 18 minutos, o defensor apareceu na segunda trave para cabecear por cima do goleiro Mat Ryan. Seis minutos depois, após escanteio cobrado da esquerda, o holandês subiu mais alto do que a zaga adversária e usou a cabeça novamente para ampliar o marcador.

Os comandados de Jürgen Klopp se encaminhavam para vencer com tranquilidade até que Alisson foi expulso por colocar a mão em saída de bola fora da área, parando uma chance clara de gol do Brighton. O brasileiro foi expulso e, na cobrança da falta, Dunk aproveitou a desatenção de Adrián, que entrará no lugar de Alisson. O goleiro não percebeu que o juiz havia autorizado a cobrança e ainda armava a barreira quando o zagueiro adversário chutou para o gol vazio. Os visitantes pressionaram em busca do empate, mas os donos da casa sustentaram a vantagem contra o 15º colocado do Inglês, com 15 pontos.

TORCIDA PROTESTA POR VÍTIMAS DE HILLSBOROUGH

Outro momento marcou a partida entre Liverpool e Brighton, em Anfield Road: o protesto da torcida do time da casa por conta da decisão da Justiça inglesa, que na última sexta-feira, 29, inocentou David Duckenfield, policial que deu a ordem para abrir os portões no estádio de Hillsborough, em 1989, que resultou na morte de 96 torcedores após superlotação na semifinal da Copa da Liga Inglesa entre o Liverpool e o Nottingham Forest.

"Justiça para os 96", gritaram os torcedores do Liverpool durante os seis primeiros minutos da partida, erguendo bandeirões e faixas com os nomes das vítimas e exigindo que Duckenfield, hoje com 75 anos, seja responsabilizado pelos atos. Veja abaixo o momento.

This was the moment flags in memory of the 96 Hillsborough victims were poignantly held aloft at Anfield during Liverpool's match with Brighton ❤️ pic.twitter.com/n96DkiF8fY — Liverpool Echo (@LivEchonews) November 30, 2019

Flags in memory of the 96 Hillsborough victims were held aloft in the Kop at Anfield as fans sang "Justice for the 96" during Liverpool's match against Brighton ❤️ pic.twitter.com/5z2P1dQ9HB — Jenny Kirkham (@PJ_Kirkham) November 30, 2019

TOTTENHAM VENCE MAIS UMA E CHELSEA TROPEÇA

A recuperação do Tottenham sob o comando de José Mourinho foi ampliada com mais uma vitória. Desta vez, o time londrino superou o Bournemouth por 3 a 2 em casa e, com isso, subiu para o quinto lugar, agora com 20 pontos.

Algo comum nos últimos jogos, a equipe do técnico português abriu uma vantagem grande no placar e quase colocou tudo a perder ao levar dois gols no final do duelo. O meia Dele Alli, um dos jogadores que mais cresceu de produção com a chegada de Mourinho, foi o nome da partida. Ele marcou os dois primeiros gols antes de o volante francês Sissoko fazer o terceiro. O galês Harry Wilson balançou as redes duas vezes pelo Bournemouth, que é o 12º, com 16 pontos.

Em casa, o Chelsea foi surpreendido pelo West Ham em duelo londrino ao perder por o 1 a 0 e desperdiçou a chance de colar no Leicester e no Manchester City - ficou com 26 pontos, no quarto lugar. A equipe do técnico Frank Lampard jogou mal e não foi capaz de furar o bloqueio defensivo armado pelos visitantes, que contaram com grande atuação do goleiro David Martin, estreante no Campeonato Inglês, aos 33 anos.

Depois da partida, o goleiro não conteve as lágrimas após a excelente exibição. O lateral-esquerdo Aaron Cresswell marcou o gol que decretou o triunfo do West Ham, 13º, com 16 pontos. Em outro jogo disputado neste sábado, o Crystal Palace (décimo) derrotou o Burnley (oitavo) por 2 a 0 fora de casa. O marfinense Wilfried Zaha e o ganês Jeffrey Schlupp foram às redes.