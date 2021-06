Luciano se diz preocupado com pontos perdidos pelo São Paulo: 'É lamentável'

A derrota por 2 a 0 sofrida pelo São Paulo diante do Atlético-GO, neste sábado, não foi bem digerida pelo atacante Luciano. Ao comentar o segundo jogo sem vitória nas duas primeiras rodadas do Brasileirão, o jogador são-paulino se mostrou preocupado com o fato de sair do estádio Antônio Accioly, em Goiânia, sem somar nenhum ponto.

"Acho que foram alguns detalhes que a gente pecou. A gente controlou o começo do jogo, aí em uma bola parada, que treinamos tanto, acabamos tomando o gol. É lamentável, porque não podemos perder esses pontos no começo do campeonato", avaliou o atacante, pontuando o primeiro gol atleticano, marcado por Éder, que subiu sozinho para cabecear após cobrança de falta.

Depois do título paulista em cima do rival Palmeiras e de animar a torcida ao fechar a fase de grupos da Copa Libertadores com uma vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Cristal, o São Paulo caiu de ritmo, tanto que não vence há três jogos. Antes da derrota deste sábado, empatou sem gols com o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, e perdeu por 3 a 2 para o 4 de Julho, do Piauí, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O reencontro com o time piauiense será já na próxima terça-feira, às 19 horas, no Morumbi. Por isso, é preciso assimilar logo o novo resultado negativo para evitar o vexame da eliminação precoce. "Agora é continuar treinando, porque terça é outra competição e temos que ganhar para classificar", reforçou Luciano.

Com a derrota no primeiro jogo, o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para avançar direto às oitavas de final, ou por vantagem de um gol para levar a decisão aos pênaltis. Depois de decidir o futuro na Copa do Brasil, o time comandado por Hernán Crespo, com apenas um ponto somado, volta a tentar a primeira vitória no Brasileirão, em duelo contra o Atlético-MG, no Mineirão, dia 13 de junho.