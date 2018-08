Luiz Felipe lamenta saída de David Braz e luta por sequência no Santos

O zagueiro Luiz Felipe, do Santos, concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira e lamentou a saída do companheiro David Braz, negociado com o futebol turco. Ao mesmo tempo também comemorou a nova oportunidade na equipe e agora espera por uma sequência entre os 11 - ele atuou os 90 minutos no empate sem gols com o Botafogo, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Com Dodô suspenso, Jean Mota ganha chance para recuperar espaço no Santos

+ Santos aceita oferta e libera David Braz para assinar com time turco de Robinho

"Ainda não sei se vou ser titular. O Lucas (Veríssimo) está se recuperando da lesão. A perda do (David) Braz a gente fica triste porque ele nos ajudou bastante. Era um líder. Mas feliz ao mesmo tempo porque foi bom para ele para alcançar seus objetivos", afirmou o jogador sobre a transferência de Braz para o Sivasspor, da Turquia.

Luiz Felipe viveu seu melhor momento no Santos em 2016, quando chegou a ser titular. Mas sofreu uma grave lesão no joelho direito, precisou passar por cirurgia e perdeu espaço. Neste ano ele chegou a receber sondagens por clubes do Brasil e também do mercado europeu. No fim, acabou permanecendo no Santos.

"Fiquei sabendo por vocês (jornalistas) de sondagens, especulações. Fiquei tranquilo, sabia que oportunidades iriam aparecer e tinha que estar preparado. Sempre procuro seguir uma linha. Quando entrar, tenho que deixar boa impressão", afirmou o jogador.

Luiz Felipe agora espera ter uma sequência na equipe treinada por Cuca. "Está sendo importante pois venho de um longo período sem jogar. Fica aquela dúvida das pessoas: 'será que vai jogar o que jogava'? Me sinto bem e estou feliz com meu desempenho."

O elenco do Santos se reapresentou nesta segunda-feira no CT Rei Pelé. O zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Eduardo Sasha seguem no departamento médico. O trabalho marcou a despedida de David Braz, que foi ao CT se despedir dos companheiros. O Santos volta a campo na quarta-feira, às 19h30, quando enfrentará o Ceará, fora de casa, em jogo antecipado da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.