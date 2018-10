Mano Menezes exige concentração ao Cruzeiro nas partidas finais da temporada

Com o título da Copa do Brasil, conquistado na semana passada, o Cruzeiro já atingiu o objetivo traçado para esta reta final de temporada que era a classificação direta à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Para os jogos restantes do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes já deu o recado a todos os jogadores: quer concentração total em busca de vitórias e da melhor colocação possível na competição.

Depois de ser campeão em São Paulo contra o Corinthians, o Cruzeiro entrou em campo duas vezes pelo Brasileirão, ambas em Belo Horizonte. No último domingo, venceu a Chapecoense por 3 a 0, no estádio Independência. Já na última quarta-feira, foi derrotado pelo Ceará por 2 a 0, no estádio do Mineirão.

Para Mano Menezes, essa oscilação é fruto de um certo relaxamento. "É falta de concentração necessária para as coisas do futebol. Tem a ver, talvez, como o momento e isso já aconteceu no jogo diante da Chapecoense. E que lá nós ganhamos de 3 a 0. Mas se olharmos um pouco, o Fábio fez três grandes defesas lá. Não apareceu no resultado, mas já apareceu no jogo", disse.

"Tem a ver com o momento, tem a ver com a comemoração, tem a ver com um certo relaxamento, que não combina com um jogo competitivo. Jogo competitivo exige muito. O futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro é muito difícil de ser jogado. E se você não entrar exatamente com aquela dose necessária, escapam determinadas coisas e o adversário está preparado para aproveitar", completou o treinador.

De acordo ainda com Mano Menezes, o Cruzeiro irá trabalhar forte para recuperar o caminho das vitórias contra o Paraná, neste sábado, novamente no estádio do Mineirão. "Pagamos um preço duro, sentimos de novo o gosto amargo da derrota e vamos aproveitar esse gosto amargo para nos preparar bem para o jogo de sábado diante do Paraná, pensar para frente e não perder mais, principalmente dentro de casa", afirmou.