Marcos Rocha afirma que instabilidade atrapalha evolução do Palmeiras

O lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, afirmou nesta segunda-feira que o time precisa corrigir a instabilidade para conseguir evoluir e ganhar posições no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter vencido o Atlético-MG no último domingo por 3 a 2, a equipe está sete pontos atrás do líder Flamengo e antes do resultado positivo, acumulava três empates seguidos.

Em entrevista à ESPN Brasil, o lateral afirmou que o elenco palmeirense reconhece a falta de regularidade como o principal entrave para o rendimento. "A instabilidade dificulta nosso trabalho. Temos um grupo muito forte, um elenco muito bem montado, mas a instabilidade tem incomodado os jogadores e também aos torcedores", afirmou Marcos Rocha.

O jogador comentou que uma das dificuldades enfrentadas pela equipe nos últimos jogos foi conseguir repor a saída de Keno. O atacante vendido ao futebol do Egito tem feito falta ao time pelas jogadas velozes e dribles. "Ele dava muita velocidade à nossa equipe pelo lado direito. A gente está tentando adaptar, encontrar uma maneira para que tanto eu, como o Scarpa, possamos jogar em alto nível", comentou.

Marcos Rocha revelou ter encarado uma emoção diferente no domingo ao enfrentar o Atlético-MG. O lateral está no Palmeiras emprestado pelo clube alvinegro. "Tentei controlar a ansiedade e a emoção no jogo. Mas foi um pouco difícil. Tentei fazer o melhor para que o Palmeiras vencesse", afirmou.