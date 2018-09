Martín Silva vê clássico com Fla como motivação para reerguer Vasco

O novo tropeço do Vasco não vai abalar o elenco da equipe, garante o goleiro Martín Silva. Para o experiente jogador, o clássico com o Flamengo, marcado para o próximo sábado, vai servir de motivação para o seu time nos treinos da semana, na tentativa de se reerguer na tabela do Brasileirão.

"Não podemos baixar os braços, falta muito ainda [para o fim do campeonato] e estamos numa situação muito delicada. Mas não tem melhor motivação do que uma semana de clássico. Sabemos que uma vitória vai significar muito mais do que três pontos", projetou o goleiro, em entrevista ao Sportv.

Para o uruguaio, o momento é de manter a calma na equipe, apesar da proximidade da zona de rebaixamento. O Vasco é o 16º colocado na tabela, a apenas uma posição da zona da degola. "Temos que usar a nossa experiência para passar tranquilidade para os mais novos", afirmou.

"Estamos numa sequência ruim. Estamos tentando de todo o jeito, hoje [domingo] a sorte não estava com a gente. Precisamos dar outra cara ao time, ter mais 'briga' em campo, o time estava arrumado, estava jogando do jeito certo. Eles tiveram uma chance clara e converteram. Nós não conseguimos. Essa foi a única diferença hoje, na finalização", analisou o goleiro, sobre a derrota por 1 a 0 para o Vitória, em Salvador.