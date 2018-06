Mirassol ganha da Ponte Preta e deixa a zona de rebaixamento do Paulistão

A Ponte Preta perdeu uma boa oportunidade de assumir a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista e, paradoxalmente, ficou mais perto da zona do rebaixamento ao perder para o Mirassol por 1 a 0, no estádio José de Campos Maia, em Mirassol (SP), em jogo válido pela nona rodada. André Luis marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo.

Com a primeira vitória dentro de casa na competição, o Mirassol deixou a zona de rebaixamento, chegando aos 10 pontos, assumindo a 14.ª posição geral e na lanterna do Grupo D. A Ponte Preta perdeu a primeira longe de Campinas (SP), chegou ao quinto jogo sem vencer e tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no saldo de gols (-1 a -3), em 13.º lugar. Mas caiu para terceiro lugar no equilibrado Grupo B, atrás de São Paulo e São Caetano e na frente apenas do Santo André.

O Mirassol começou a partida bem mais ligado e criou boas oportunidades de gol antes dos primeiros cinco minutos. Zé Roberto e André Luís apareceram com liberdade para finalizar, mas acabaram errando o alvo. Aos 11, os donos da casa chegaram a abrir o placar, mas a arbitragem assinalou impedimento de Edson Silva depois de cobrança de falta de Xuxa.

O tempo foi passando e a Ponte Preta equilibrou as ações, mas foi pobre ofensivamente, travando o jogo no meio de campo. Em meio ao equilíbrio da partida, o Mirassol conseguiu abrir o placar ainda na primeira etapa em jogada de bola parada. Depois de levantamento de Xuxa, Jefferson cabeceou para trás e Ivan teve que fazer a defesa. No rebote, André Luis apenas empurrou para o gol.

A Ponte Preta voltou mais ofensiva do intervalo, com duas trocas - Léo Arthur e Yuri nas vagas de João Vitor e Felippe Cardoso, respectivamente. As alterações surtiram efeito e o time campineiro conseguiu chegar ao campo de ataque, obrigando o adversário a ficar com as costas na parede.

Marciel, em chute de fora da área, e Léo Arthur obrigaram o goleiro Fernando Leal a trabalhar. Em cima e melhor no jogo, a equipe de Campinas tomou um susto em nova jogada de bola parada, na qual Wellington balançou as redes. Novamente, porém, a arbitragem assinalou impedimento.

A Ponte Preta seguiu em cima e só não empatou por causa da jornada inspirada do goleiro Fernando Leal. Ele fez uma grande defesa em cabeçada à queima-roupa de Renan Fonseca, aos 30 minutos, garantindo a vitória do time da casa.

O Mirassol volta a campo contra a Ferroviária, nesta sexta-feira, às 19h15, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). Na outra segunda-feira, dia 5 de março, a Ponte Preta recebe o Bragantino, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. No meio de semana, porém, o time campineiro tem compromisso pela Copa do Brasil no jogo de ida da terceira fase contra o Sampaio Corrêa, nesta quarta, às 19h30, também em casa.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 1 x 0 PONTE PRETA

MIRASSOL - Fernando Leal; Danilo Boza, Wellington, Edson Silva e Marlon; Wellington Reis, Paulinho, André Luis (Douglas Baggio) e Xuxa (Léo Baiano); Rodolfo e Zé Roberto (Dalberto). Técnico: Moisés Egert.

PONTE PRETA - Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Orinho; João Vítor (Léo Artur), Jeferson (Gabriel Vasconcellos), Marciel e Daniel; Silvinho e Felippe Cardoso (Yuri). Técnico: Eduardo Baptista.

GOL - André Luis, aos 36 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Zé Roberto e Léo Baiano (Mirassol); João Vitor, Luan Peres, Orinho e Emerson (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Leandro Bizzio Marinho.

RENDA - R$ 23.408,00.

PÚBLICO - 1.919 pagantes.

LOCAL - Estádio José de Campos Maia, em Mirassol (SP).