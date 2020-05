Na Espanha, clubes são liberados para treinos coletivos a partir de segunda-feira

A La Liga, responsável pela primeira e segunda divisões do Campeonato Espanhol, anunciou neste sábado que os clubes poderão voltar a realizar treinos coletivos a partir desta segunda-feira, 1º de junho. O anúncio ocorre um dia após a retomada do torneio ter sido confirmada para 11 de junho e é motivado pela flexibilização de medidas restritivas impostas pelo governo para conter o avanço do coronavírus.

"Os clubes da La Liga iniciarão o treinamento coletivo a partir de segunda-feira, 1º de junho, já que o governo publicou um decreto para relaxar algumas restrições nacionais estabelecidas após a declaração de estado de emergência", comunicou em nota a La Liga.

O retorno aos treinos coletivos é a quarta e última etapa do protocolo de treinamento elaborado pela La Liga. Na primeira fase, as equipes retornaram às atividades individuais no início de maio. Na segunda etapa, progrediram para o treinamento em grupo de até dez jogadores e, na terceira, foi possível, desde a última segunda-feira, realizar exercícios em grupos de até 14 jogadores.

Após o aval do Conselho Superior do Esporte, vinculado ao Ministério do Esporte, a liga e a Real Federação de Futebol da Espanha definiram que o Campeonato Espanhol recomeçará no dia 11 de junho. O clássico entre Sevilla e Betis marcará o reinício do torneio, que está suspenso desde 12 de março.

Para compensar o atraso no calendário, haverá jogos às segundas e sextas-feiras, medida permitida pela federação de futebol do país, que contrariou a decisão da Justiça local. A permissão será válida somente até o fim da atual temporada.

O Barcelona é o líder da competição, com 58 pontos, dois a mais em relação ao vice-líder Real Madrid. Restam 11 rodadas para o término do campeonato, que deve ser concluído no dia 19 de julho.