Neymar chega a acordo com o Barça, mas falta acerto entre os clubes, diz jornal espanhol

O atacante Neymar já chegou a um acordo com o Barcelona para retornar na próxima janela de transferências. A informação é do jornal espanhol Sport. O próximo passo agora, ainda de acordo com o periódico, em sua edição de terça-feira, é a negociação entre o clube catalão e o PSG.

Para voltar, o atacante aceitou as condições impostas pelo Barcelona. A primeira delas é a redução salarial. Neymar recebe cerca de 36 milhões de euros (R$ 156,5 milhões) por ano no PSG, o que significa 3 milhões de euros (R$ 13 milhões) por mês. Para defender o Barcelona, ele teria que aceitar uma redução salarial e passaria a ganhar 22 milhões de euros (R$ 95,5 milhões), exatamente o que ele recebia quando deixou o clube espanhol, em 2017.

A segunda condição imposta pelo Barcelona para o retorno é que o brasileiro retire o processo por um bônus de renovação não pago no valor de 26 milhões de euros (R$ 112 milhões). A alegação de Neymar é o recebimento de um bônus pela renovação de contrato. O time espanhol entende ele não cumpriu o acordo ao se transferir para o PSG e, por isso, não teria direito ao valor.

A negociação com o clube francês não será fácil. As diretorias do PSG e do Barcelona não se bicam. O clube catalão teria assediado Thiago Silva, Marquinhos, Verratti e Di María ainda sob contrato. A "vingança" do PSG foi a contratação de Neymar. Por isso, o PSG deve pedir alto. Segundo o jornal Le Parisien, o clube quer 300 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). O brasileiro foi contratado por 222 milhões de euros (R$ 819 milhões).

O presidente Josep Maria Bartomeu gostaria de envolver alguns jogadores como Umtiti, Dembélé e Rakitic, que valeriam cerca de R$ 1 bilhão, mais uma quantia de cerca de R$ 450 milhões. O nome de Philippe Coutinho é o ás que o clube catalão tem na manga. O meia interessa ao clube francês desde a chegada de Neymar, e está em baixa no Barça.

A negociação deve ser concretizada na próxima janela de transferências. PSG e Neymar estão frustrados a passagem do jogador por Paris. Neymar se decepcionou com o nível técnico do futebol francês e com a conivência dos árbitros com as faltas. O clube também tem suas queixas. Neymar teve atitudes polêmicas dentro e fora do ambiente do time. Ele deu um tapa num torcedor do Rennes depois da final da Copa da França. Além disso, foi suspenso dos três primeiros jogos da próxima Liga dos Campeões por ter criticado numa rede social o árbitro na partida diante do Manchester United em Paris.

Internamente, Neymar entrou em atrito com os jovens do elenco (leia-se Mbappé) ao afirmar que “falam muito e ouvem pouco” e discutiu com o alemão Draxler. No Brasil, Neymar é acusado de estupro, agressão e de ter divulgado fotos íntimas de Najila Trindade, a modelo que o acusa, em um escândalo que provocou o cancelamento de campanhas publicitárias.