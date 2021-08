No Castelão, Flamengo pega o Ceará de olho em vaga no G-4 do Brasileirão

Embalado pela classificação absolutamente tranquila às semifinais da Copa Libertadores com duas goleadas sobre o Olimpia, o Flamengo olha com atenção também para o Brasileirão, no qual tem o objetivo de entrar no grupo dos quatro melhores. Para isso, precisa derrotar o Ceará neste domingo, às 16 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada.

Na rodada passada, o Flamengo se recuperou da dura goleada sofrida para o Internacional com vitória sobre o Sport. Com dois jogos a menos, o time de Renato Gaúcho está à beira do G-4. É o quinto colocado, com 27 pontos, um a menos que o Red Bull Bragantino, o último dentro deste grupo.

Dono de cinco vitórias nos últimos seis jogos pelo Brasileirão, o time rubro-negro quer arrancar no torneio nacional, mas, como tem compromisso importante no meio de semana pelas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Grêmio, no Sul, é provável que jogue em Fortaleza com um time alternativo.

Alguns dos principais atletas, aqueles mais desgastados, devem ser poupados por Renato Gaúcho do duelo deste domingo. Mas o elenco é farto e oferece boas opções ao treinador, como Thiago Maia, Vitinho, Michael e Pedro. Certo é que Willian Arão e Bruno Henrique estão suspensos pelo acúmulo de cartões. A tendência é de que sejam substituídos por João Gomes e Michael.

E o forte elenco ainda foi reforçado por Kenedy e Andreas Pereira, anunciados nesta última semana. Eles vieram do futebol inglês por empréstimo e em breve estarão à disposição. O meia belga já está no Rio de Janeiro, enquanto que o atacante cumpre a parte final da quarentena em Londres depois de ter contraído a covid-19.

Para vencer mais uma, a equipe rubro-negra confia no ataque arrasador que já ostenta 101 gols na temporada (média 2,30) e é o melhor do Brasileirão ao lado do Palmeiras, com 27 bolas na rede. O time também é um dos melhores visitantes e tem atuado bem fora de casa.

Mas o Ceará foi uma pedra do sapato do Flamengo em 2020 e deseja continuar sendo. A equipe cearense quer mostrar que a derrota para o Corinthians, por 3 a 1, já faz parte do passado. Apesar de o rubro-negro ter conquistado o título da última edição do torneio nacional, o Ceará não perdeu nenhum ponto para o atual campeão. Foram duas vitórias por 2 a 0 nos confrontos entre os dois times.

"A gente sabe que é uma grande equipe. Vamos com tudo para buscar os três pontos. Têm grandes jogadores lá, aqui também têm. Vamos com tudo igual como fomos no ano passado e conseguimos duas vitórias", disse o meia Lima.

A aposta dos comandados de Guto Ferreira é no bom retrospecto como mandante. Invicto há seis partidas na Arena Castelão, o Ceará tem 23 pontos e está na briga por uma vaga no G-6. O alvinegro cearense tem boas lembranças do Flamengo.

O técnico Guto Ferreira não ficou satisfeito com a atuação na derrota para o Corinthians, na última rodada, em São Paulo, e aproveitou a semana sem jogos para testar mudanças no time titular. A boa notícia é que o meia Vina está novamente à disposição após cumprir suspensão automática.

Artilheiro do Ceará no Brasileirão, com quatro gols, Rick pode ganhar uma oportunidade entre os titulares, assim como o volante Pedro Naressi e o atacante Airton. Eles entrariam nas vagas de Mendoza, Marlon e Cléber, respectivamente.