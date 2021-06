Nome de Rigoni aparece no BID e atacante argentino pode estrear no São Paulo

O São Paulo ganhou mais uma opção ofensiva para o jogo contra o Atlético-GO, neste sábado, pelo Brasileirão, em Goiânia. O atacante argentino Emiliano Rigoni teve o nome publicado no BID da CBF e está liberado para fazer sua estreia na equipe.

O atacante viajou com o clube para Goiânia, pois a direção tinha certeza que ele seria liberado. Inscrito na CBF faz alguns dias, Rigoni não pôde enfrentar o 4 de julho pela Copa do Brasil, na terça-feira, justamente por não estar liberado no BID.

Neste sábado ele deve ficar no banco de reservas, como opção para o interino Juan Branda, substituto de Hernán Crespo no estádio Antônio Accioly. O técnico não viajou com a delegação por acusar sintomas de gripe. O clube o colocou de resguardo até segunda-feira, apesar do negativo no teste para a covid-19. Repetirá o exame no início da semana.

Rigoni chegou ao São Paulo a pedido de Crespo. Ele estava no Elche, da Espanha, e já disse que está pronto para defender as cores do São Paulo. Garantiu que ficou somente sem jogar nos dias de viagem da Europa para o Brasil e de resolução dos trâmites burocráticos.

BIDOU!@Emirigoniok está à disposição para estrear! O jogador foi regularizado no BID da @CBF_Futebol.#VamosSãoPaulo pic.twitter.com/8GjDvixKWi — São Paulo FC (@SaoPauloFC) June 4, 2021

A liberação de Rigoni ajuda o clube a ter mais opções ofensivas. Recentemente, Crespo teve de improvisar os meias Benítez e depois Igor Gomes por causa de lesões de Luciano e Éder. Em Goiânia, a dupla titular deve ser Pablo e Luciano, porém Rigoni tem tudo para realizar seus primeiros minutos na nova casa.

Na terça-feira, o São Paulo terá de ganhar do 4 de julho para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil, após 3 a 2 no Sergipe, e é possível que Crespo use uma escalação mais ousada, o que poderia abrir chance de estreia de Rigoni como titular.