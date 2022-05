Novorizontino supera CRB de virada e vence a primeira partida na temporada 2022

Rebaixado no Campeonato Paulista, o Novorizontino vivia um jejum de vitórias desde novembro do ano passado. O time não tinha vencido nenhum jogo em 2022 - eram 17 jogos, sendo seis empates e 11 derrotas. A falta de vitórias, porém, acabou na noite desta quarta-feira, quando o Novorizontino venceu o CRB por 3 a 1, de virada, e em duelo adiado pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A última vitória do Novorizontino em um jogo oficial tinha ocorrido no dia 7 de novembro de 2021, sobre o Manaus, em Novo Horizonte, que garantiu ao time o inédito acesso à Série B deste ano. A vitória que colocou fim no longo jejum foi construída com gols de Danielzinho, Iago Mendonça (contra) e Douglas Baggio. Fabinho abriu o marcador para o CRB.

Com o resultado, o time paulista deixa a zona de rebaixamento e pula para a 11ª posição, com seis pontos. Em crise, o CRB se afunda na lanterna da Série B. Com apenas um ponto somado, o time alagoano ainda não venceu e colecionou a quarta derrota consecutiva na competição.

O Novorizontino volta a campo no sábado, quando enfrenta o Ituano novamente em Novo Horizonte, às 19h. O CRB joga na segunda-feira contra o Sampaio Corrêa, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Os dois jogos são válidos pela sexta rodada.

O primeiro tempo refletiu bem a campanha dos dois times no campeonato, com muitos erros. O Novorizontino começou controlando o jogo, porém em um vacilo na saída de bola sofreu um gol logo no início da partida. Aos 11 minutos, Anselmo Ramon recebeu na entrada da área, acionou Richard que bateu no gol. No rebote do goleiro Giovanni, Fabinho completou para abrir o marcador para o CRB.

Atrás no marcador, o time paulista voltou a comandar as ações, mas errava muito no setor de criação. Se não conseguia penetrar na defesa adversária, passou a tentar na jogada da bola parada e em chutes de fora da área. Aos 22, Danielzinho, de falta, levantou na área e Ligger desviou de cabeça quase empatando.

Assim como o CRB, o Novorizontino fez seu gol também aproveitando um erro adversário. Após Gum errar a saída de bola, Quirino recebeu na entrada da área, bateu no gol e bola desviou na defesa. Na sobra, Danielzinho bateu de primeira para empatar.

No segundo tempo, o Novorizontino se lançou ao ataque e conseguiu o segundo gol aos 20 minutos. Após cobrança de escanteio pela esquerda, zagueiro Iago Mendonça tenta desviar e acabou colocando a bola contra o próprio gol.

Após o gol, a partida ficou tensa, com os dois times abusando das faltas e muitos cartões amarelos sendo aplicados. O Novorizontino controlou a partida até o final e na base do contra-ataque ainda ampliou. Aos 45, Douglas Baggio recebeu de Rômulo e da entrada da área, cortou para o meio e mandou no ângulo, marcando um golaço. No final, o clima era de alívio em campo pelo lado do time paulista.

FICHA TÉCNICA:

NOVORIZONTINO 3 X 1 CRB

NOVORIZONTINO - Giovanni; Felipe Albuquerque (Felipe Rodrigues), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário; Jhony Douglas, Gustavo Bochecha (Léo Baiano) e Willian Lepo (Douglas Baggio); Danielzinho (Rômulo), Lucas Tocantins (Hélio Borges) e Quirino. Técnico: Alan Aal.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Wellington Carvalho (Iago Mendonça) e Guilherme Romão; Marthã (David), Yago e Raul Prata(Vico); Fabinho (Gabriel Conceição), Richard (Emerson Negueba) e Anselmo Ramon. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Fabinho, aos 11, Danielzinho, aos 36 minutos do primeiro tempo. Iago Mendonça (contra), aos 20, e Douglas Baggio, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Quirino, Douglas Baggio e Felipe Albuquerque(NOVORIZONTINO) e Iago Mendonça, Gum, Emerson Negueba e Wellington Carvalho(CRB)

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).