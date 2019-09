Pablo e Raniel podem jogar juntos pela primeira vez no São Paulo

Os atacantes Pablo e Raniel podem ser escalados juntos pela primeira vez no São Paulo. Os dois se consideram mais centroavantes, jogadores de áreas, mas também sabem atuar pelos lados. A próxima partida da equipe será no sábado, às 19h, contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Raniel estreou justamente na partida em que Pablo se machucou. No dia 13 de julho, Pablo sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no primeiro tempo do clássico contra o Palmeiras e foi substituído na etapa final por Raniel.

Após a recuperação, Pablo deve voltar a ficar à disposição do técnico Cuca para a partida contra o Internacional. Ele treinou normalmente nos últimos dias com o restante do elenco no CT da Barra Funda. Pablo e Raniel, inclusive, estiveram no mesmo time da atividade da tarde da última terça-feira.

O São Paulo tem vários desfalques para enfrentar o Internacional, principalmente no ataque. Alexandre Pato se recupera de lesão na coxa esquerda e não deve ficar atuar, e Antony está com a seleção brasileira olímpica (estaria suspenso do jogo).

Além deles, Toró faz tratamento de uma lesão muscular na coxa esquerda, e Rojas só voltará a jogar em 2020 após operar o joelho direito. No meio de campo, Daniel Alves e Igor Gomes estão com a seleção brasileira (o meia participa apenas dos treinamentos).

Uma provável equipe do São Paulo para o jogo contra o Internacional tem: Tiago Volpi, Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Hudson (Tchê Tchê), Liziero e Everton, Vitor Bueno, Pablo e Raniel.