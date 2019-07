Palmeiras avalia a contratação de Henrique Dourado por empréstimo

A diretoria do Palmeiras avalia a contratação do atacante Henrique Dourado. Conhecido como Ceifador, o jogador defende atualmente o Henan Jianye, da China, está em recuperação de uma fratura na perna direita, e agrada ao clube alviverde pela possibilidade de suprir a carência de centroavantes, já que Borja e Deyverson estão em má fase nas últimas semanas.

A negociação foi revelada pelo site Mídia Palmeirense e pode selar o retorno de Henrique ao clube. O atacante de 30 anos defendeu o Palmeiras por empréstimo em 2014, com atuações e gols importantes para livrar o clube do rebaixamento para a Série B no ano do centenário. Depois disso, ele defendeu no futebol brasileiro Cruzeiro, Fluminense e Flamengo.

O atacante se machucou em março logo na estreia pelo Henan Jianye. O clube chinês contratou vários estrangeiros nos últimos meses para repor o desfalque, porém como a liga impõe um limite para a presença de jogadores de outros países, Henrique perdeu espaço. A possível vinda ao Palmeiras seria em um contrato de empréstimo válido até o fim do ano.

O Palmeiras também se movimenta no mercado de transferências para conseguir um reforço para a defesa. O zagueiro Vitor Hugo, da Fiorentina, deve assinar contrato por cinco tempo temporadas e retornar ao time alviverde depois de dois anos. O defensor, inclusive, se despediu dos colegas italianos na última segunda-feira e em breve deve ser confirmado como reforço.