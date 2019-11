Palmeiras e Corinthians se encontram em dérbi para manterem as esperanças no Brasileiro

Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Pacaembu, neste sábadp, às 19h, para se manterem "vivos" no Campeonato Brasileiro. O time de Mano Menezes precisa da vitória para manter a difícil perseguição ao Flamengo – a diferença é de oito pontos. O Corinthians também não pode desperdiçar pontos, pois briga por uma vaga na Libertadores. A equipe está em sexto lugar, no limite dos times que avança ao torneio continental.

Esse caráter decisivo do clássico, no qual os dois rivais jogam suas esperanças no torneio, deve inspirar a busca pelo ataque dos dois lados. O Corinthians mudou seu comportamento depois da saída do técnico Carille. O interino Dyego Coelho conseguiu um time mais vibrante e agressivo na vitória diante do Fortaleza.

O desafio é manter esse ímpeto no clássico. Após dois gols, Boselli ganhou força no elenco e deverá ser mantido como titular. O esquema com o meio-campo povoado e maior liberdade para Pedrinho deverá ser mantido. Fagner tem chances reduzidas de entrar por causa da recuperação de uma lesão na coxa direita.

"Vale muito para a gente essa decisão. Essa vitória contra o Fortaleza foi muito importante para a gente entrar confiante, ainda mais para cima. O Corinthians vai entrar para ganhar", disse o volante Gabriel. "Será mais uma partida bem complicada. Eles venceram no meio de semana e virão embalados, mas nós estamos muito focados e iremos fazer de tudo para realizar um bom jogo. Espero que a torcida lote o Pacaembu", afirmou o atacante Dudu.

O Palmeiras se preparou para o clássico desde o início da semana. O técnico Mano Menezes poupou alguns titulares da partida contra o Vasco para dar prioridade ao dérbi. Weverton, Gustavo Scarpa e Diogo Barbosa devem voltar ao time. O clube procura vencer o rival pela primeira vez na temporada, após uma derrota pelo Paulista e um empate pelo Brasileiro.

A única dúvida é no ataque. Luiz Adriano ficou quatro semanas fora com problema na coxa direita, voltou ao time na quarta-feira, mas sentiu novamente o problema. Ainda assim, o jogador passou por tratamento intensivo nos últimos dias e deve jogar. Deyverson é a opção.

Na última vez que os dois times se enfrentam jogar no Pacaembu, em abril de 2016, um confrontos entre torcedores matou o autônomo José Sinval Batista de Carvalho. Ele foi atingido por um disparo em São Miguel Paulista. O crime nunca foi solucionado. Os incidentes levaram a Secretaria de Segurança Pública a decretar a adoção de torcida única no Estado, medida em vigor até hoje.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X CORINTHIANS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Scarpa; Dudu, Zé Rafael e Luiz Adriano (Deyverson). Técnico: Mano Menezes.

CORINTHIANS: Cássio (Walter); Michel, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli. Técnico: Dyego Coelho.

Juiz: Vinicius Araujo (SP)

Local: Pacaembu

Horário: 19h

Na TV: Pay-per-view