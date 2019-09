Palmeiras confirma a contratação do técnico Mano Menezes para a vaga de Felipão

Mano Menezes é o novo técnico do Palmeiras. O treinador gaúcho de 57 anos aceitou a proposta do clube e será o substituto de Luiz Felipe Scolari no comando da equipe. O acerto já é oficial e o contrato será até o fim de 2021. O novo comandante assumirá o cargo nos próximos dias com a missão de fazer o Palmeiras reagir no Campeonato Brasileiro após sete rodadas consecutivas sem vitória. A estreia de Mano está marcada para sábado, contra o Goiás, no Serra Dourada.

A diretoria agiu rapidamente para negociar com Mano Menezes. Poucas horas depois de demitir Felipão na noite de segunda-feira, o Palmeiras abriu negociação com o substituto, que estava desempregado. O novo treinador palmeirense estava sem clube desde o começo de agosto, quando deixou o Cruzeiro e encerrou uma passagem de três anos em Minas. Pela equipe mineira, ele foi duas vezes campeão da Copa do Brasil.

Fora o desafio de reerguer o Palmeiras nesta temporda, Mano Menezes terá de superar também a desconfiança da torcida. Identificado com o rival, o Corinthians, onde teve duas passagens, o técnico vai trabalhar agora no maior rival do clube alvinegro. Mano também teve trabalhos em times do interior gaúcho, assim como no Grêmio, Flamengo e no Shandong Luneng, da China. Sua passagem pela seleção foi curta.

Curiosamente, a mudança de comando no Palmeiras repete o cenário de anos atrás na própria seleção brasileira. No fim de 2012, Mano deixou o comando da equipe após duas temporadas e foi substituído exatamente por Felipão. Desta vez, agora na equipe alviverde, o processo se inverte e é o treinador campeão da Copa de 2002 que deixa o cargo para a chegada do colega do Rio Grande do Sul.

"Será uma honra dirigir a Sociedade Esportiva Palmeiras. Minha trajetória vem ao encontro do que pensa o clube e sua imensa torcida. O respeito construído como adversário agora nos torna parceiros. Estilo de jogo se constrói com um grupo de jogadores qualificados e isso certamente temos no Palmeiras. As conquistas serão resultado do somatório dessas forças. Os adversários devem ser os outros. Para seguir conquistando, vamos em frente. Que assim seja", afirmou Mano ao site oficial do Palmeiras. Seu salário não foi revelado.

O técnico deve desembarcar em São Paulo nos próximos dias para assinar o vínculo e comandar o time. Além de Mano, passam a fazer parte da comissão técnica o auxiliar Sidnei Lobo e o preparador físico Eduardo Silva (o Dudu). O clube ainda não confirmou a data da apresentação oficial do novo treinador.