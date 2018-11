Palmeiras x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações do possível jogo do título

Palmeiras e América-MG jogam nesta quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Brasileirão, em um jogo que o time alviverde pode garantir o título (veja como aqui). Já os mineiros lutam para tentar fugir do rebaixamento.

Palmeiras x América-MG terá a transmissão da Globo e acompanhamento em tempo real do Estado. Na última rodada, os comandados de Luiz Felipe Scolari tropeçaram diante do lanterna e rebaixado Paraná e ficaram no empate por 1 a 1. Mas a derrota do Internacional e a vitória do Flamengo fizeram com que a vantagem para o segundo colocado continuasse em cinco pontos (71 contra 66).

A situação do América-MG melhorou com a vitória sobre o Santos, mas ainda é complicada. A equipe comandada por Givanildo Oliveira soma 37 pontos e ocupa a 17ª colocação, a melhor dentre os que estão na zona de rebaixamento. Na última rodada, o time mineiro derrotou o Santos por 2 a 1, no estádio Independência.

Escalações de Palmeiras x América-MG

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e Victor Luis; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja.

América-MG: João Ricardo; Norberto, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos; Leandro Donizete, Juninho e Matheusinho (Christian); Luan, Ademir e Rafael Moura.