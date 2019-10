Palmeiras x Fluminense: onde ver, horário e escalações

Palmeiras e Fluminense se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, em partida adiada da 16ª rodada do Brasileirão. Os dois times conseguiram no último fim de semana encerrar uma série de resultados negativos e tentam fechar o primeiro turno em alta.

Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere. O Estado também vai fazer tempo real do jogo.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES:

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Willian e Luiz Adriano.

Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão e Caio Henrique; Aírton, Paulo Henrique Ganso e Nenê; Wellington Nem, Yony González e João Pedro.

O Palmeiras conseguiu no sábado bater o Goiás por 2 a 1 no Serra Dourada e encerrar uma sequência de sete rodadas sem vitória. O time amargou ainda nesse período uma crise causada pela eliminação na Copa Libertadores. Depois de estrear no cargo com vitória, o técnico Mano Menezes pode fazer a equipe encostar nos líderes em caso de resultado positivo e encurtar para três pontos a distância para o Flamengo.

O Fluminense, do técnico Oswaldo de Oliveira, vinha de três derrotas consecutivas até conseguir no sábado bater o Fortaleza por 1 a 0, fora de casa. A equipe, no entanto, ainda está na zona de rebaixamento, com três pontos a menos do que o Cruzeiro, porém se conseguir um resultado positivo no Allianz Parque, deixará as quatro últimas posições por alcançar um número maior de vitórias.