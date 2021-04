Para Gre-Nal, Grêmio fica sem Pedro Geromel e tem dúvidas sobre Kannemann

Prestes a entrar em campo neste sábado contra o seu maior rival, o Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio ainda sofre com incertezas sobre diversos jogadores. Dois de seus principais atletas, os zagueiros Pedro Geromel e Kannemann, estão com impedimentos físicos e aguardam liberação do departamento médico.

O técnico Renato Gaúcho depende de avaliações médicas para saber se poderá contar com o argentino para o clássico. Pedro Geromel, por sua vez, já é desfalque certo. O capitão da equipe gaúcha teve lesão no tornozelo esquerdo, justamente na última vez que o Grêmio enfrentou o Internacional, em 25 de janeiro, pelo Campeonato Brasileiro. Com rompimento de ligamentos na região, o atleta ainda está em recuperação clínica e não iniciou treinos com bola.

Leia Também Peñarol fica fora da Libertadores e São Paulo será cabeça de chave no sorteio; veja os potes

Já Kannemann não pôde defender o Grêmio nas partidas da fase preliminar da Copa Libertadores em razão de dores musculares. Apesar de já ser visto em treinos e estar correndo pelo gramado, ainda não está liberado pelo departamento médico para ser escalado e entrar em campo contra o Internacional.

O auxiliar Alexandre Mendes, que comandou o Grêmio no empate contra o São Luiz, em Ijuí (RS), na quarta-feira, comentou a situação em tom preocupado. "Estão ainda entregues ao departamento médico e a gente vai ver o dia a dia, o relatório médico sai diariamente", afirmou.

Para compensar os desfalques, o time tricolor poderá contar com o lateral-direito Rafinha, que já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear no Gre-Nal. Sobre o reforço, Mendes afirmou, otimista: "Ele está entregue à parte de preparação física, vamos ver as avaliações que foram feitas, os testes que foram feitos. Se ele tiver condição, provavelmente poderá figurar entre os titulares ou possivelmente como opção no banco de reservas".

Sobre o Gre-Nal, Alexandre Mendes apontou: "O Inter, com treinador há pouco tempo, possivelmente não conseguiu colocar a sua ideia de jogo, nós podemos tentar aproveitar alguma coisa nesse sentido", completou.