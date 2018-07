Paraná vence América-MG em casa e respira na briga contra o rebaixamento

O Paraná levou a melhor no duelo de desesperados da 14.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No estádio Durival Britto, em Curitiba, o time paranaense venceu o América-MG por 1 a 0, na tarde deste domingo, e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. O atacante Rodolfo fez o único gol do confronto.

O resultado fez o Paraná aliviar a pressão, mas não foi suficiente para deixar o grupo do descenso. Isto porque a equipe chegou aos 13 pontos e ficou na 18ª colocação, logo abaixo do América-MG, que, com a derrota e o triunfo do Bahia, parou nos 14 pontos e caiu para o 17º lugar, encabeçando a zona de risco da tabela.

O duelo era decisivo para os dois lados. Por isto, o começo foi intenso. Mesmo fora de casa, o América-MG tentou tomar o controle da partida e esteve mais no campo de ataque. Christian e Marquinhos tiveram oportunidades, mas erraram na finalização. Usando a velocidade, o Paraná respondeu em finalização de Nadson, que parou na defesa tranquila de João Ricardo.

Em sua segunda subida ao ataque, o time da casa abriu o placar. Aos 14 minutos, Silvinho fez jogada individual pela direita e cruzou para Caio Henrique, que finalizou de primeira. No meio do caminho, Rodolfo desviou de cabeça, em posição legal.

O América-MG tentou responder em seguida após boa subida de Wesley. Em passe longo, o meia não alcançou a bola e facilitou para Thiago Rodrigues. O tempo foi passando e o jogo esfriando. O Paraná tentou recolocar fogo no duelo ainda no primeiro tempo.

Caio Henrique obrigou João Ricardo fazer boa defesa em contra-ataque. No lance seguinte, foi a vez de Júnior tentar e assustar o goleiro americano. A resposta do América veio com Ademir. Thiago Rodrigues saiu do gol para tentar cortar bola longa, mas ficou no meio do caminho. O atacante tentou por cima, mas errou o alvo, perdendo boa chance.

O Paraná voltou mais ligado depois do intervalo e obrigou João Ricardo a trabalhar logo no primeiro minuto. No mesmo lance, Rodolfo e Nadson tentaram, mas pararam no camisa 1 americano. Aos sete minutos, Carlos chegou a balançar as redes com estilo, mas a arbitragem assinalou impedimento e invalidou o lance.

Apesar das tentativas, o América-MG não teve forças para reagir, mesmo com as trocas do técnico Ricardo Drubscky. Ruy e Gerson Magrão entraram para tentar dar nova movimentação ao time, mas os mineiros seguiram pouco inspirados. Quem se aproveitou disso foi o Paraná, que seguiu controlando o jogo e garantiu a importante vitória neste confronto direto contra a degola.

O Paraná volta a campo contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Um dia depois, o América-MG encara o Internacional, às 20 horas, no mesmo local.

FICHA TÉCNICA:

PARANÁ 1 X 0 AMÉRICA-MG

PARANÁ - Thiago Rodrigues; Júnior, Cléber Reis, Igor e Mansur; Leandro Vilela, Caio Henrique; Rodolfo (Léo Itaperuna) e Nadson (Alex Santana); Silvinho (Torito González) e Carlos. Técnico: Rogério Micale.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Aderlan, Messias, Matheus Ferraz e Giovanni; Juninho, Leandro Donizete, Wesley (Gerson Magrão), Christian (Ademir) e Marquinhos (Ruy); Rafael Moura. Técnico: Ricardo Drubscky.

GOL - Rodolfo, aos 14 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

CARTÕES AMARELOS - Alex Santana, Leandro Vilela e Mansur (Paraná); Ademir, Aderlan e Gerson Magrão (América-MG).

RENDA - R$ 63.515,00.

PÚBLICO - 3.217 pagantes (4.044 total).

LOCAL - Estádio Durival Britto, em Curitiba (PR).