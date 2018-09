Paraná volta para casa na esperança de quebrar série de oito jogos sem vitórias

O Paraná está de volta ao estádio Durival de Britto. Depois de duas derrotas amargas como visitante, para Corinthians e Sport, o time vai receber a Chapecoense em Curitiba nesta quarta-feira, às 21 horas, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pode ser a oportunidade do técnico Claudinei Oliveira encerrar a sequência de oito jogos sem vitória, com seis derrotas e dois empates, e ainda por cima deixar a lanterna da competição.

Só que para isso o Paraná vai ter que melhorar os seus números como mandante. Em 11 jogos nessa condição, venceu apenas três vezes, com cinco empates e mais três derrotas. Além disso, sofreu 11 gols e marcou apenas oito.

Destaque nos últimos jogos, Silvinho é a principal baixa do Paraná. O atacante sofreu uma lesão ainda no primeiro tempo do duelo com o Sport e ficará fazendo trabalhos de recuperação com os médicos. Carlos, que já entrou na última partida, é o primeiro na lista de substitutos, mas Rodolfo e Raphael Alemão correm por fora. No meio-campo, Jhonny Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo. Leandro Vilela volta de suspensão e começará como titular.

Assim como nas últimas rodadas, Claudinei Oliveira reclamou muito da arbitragem na derrota por 1 a 0 para o Sport, no Recife. "Mas em casa nós temos que só focar no jogo que tem caráter de seis pontos na luta contra o rebaixamento", reforçou o treinador do Paraná, esperançoso em quebrar o jejum de vitórias.