Pensando no Fla, Renato Gaúcho indica Grêmio todo reserva contra a Chapecoense

O time do Grêmio que enfrenta a Chapecoense no domingo, às 19 horas, na Arena Condá, será todo formado por reservas. Com a proximidade do duelo decisivo com o Flamengo, pela Copa do Brasil, o técnico Renato Gaúcho resolver poupar todos os titulares para o duelo em Chapecó, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Renato diz que Grêmio foi 'brilhante' e pede desculpas ao elenco por críticas

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

+ Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

Não é o só o confronto das quartas de final da Copa do Brasil que motivou Renato a preservar os principais atletas do elenco. A sequência dura de jogos também foi determinante na decisão do treinador. O Grêmio tem o Flamengo pela frente também no dia 4, pela rodada seguinte do Brasileirão, e três dias depois encara o Estudiantes, da Argentina, no primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores.

"Vamos ver o que vai acontecer, o Grêmio está ligado nas três competições. Mas é impossível colocar a mesma equipe. Quarta joga com o Flamengo, no sábado com o Flamengo pelo Brasileiro, na terça, na Argentina. Só se mandar fazer robôs, é impossível. Três competições em seis ou sete dias" explicou em entrevista coletiva o técnico, que priorizou a Libertadores na última temporada em detrimento da competição de pontos corridos e, por isso, recebeu algumas críticas.

Marcelo Grohe, Pedro Geromel, Maicon, Luan e Everton ganharão um descanso, enquanto que Cícero, Ramiro e Kannemann estão suspenso pelo terceiro cartão amarelo que veio em boa hora para eles. Léo Moura e Cortez estão com problemas musculares e não jogariam mesmo se Renato não os poupassem.

Jael, em relação ao time que venceu o São Paulo, é o único que pode seguir na equipe. Ele briga com Hernane por uma vaga no comando de ataque. Como tem jogado pouco, o "Brocador" deve ganhar a disputa e ser escalado.

Douglas e Marinho serão as principais referência da equipe reserva e jogarão pela primeira vez como titular nesta temporada. O primeiro ficou afastado dos gramados por um ano, se recuperando de uma grave lesão no joelho, e tenta retomar o ritmo ideal aos poucos. Enquanto que o segundo foi contratado recentemente e busca seu espaço entre os 11 iniciais do time gaúcho. Juninho Capixaba, outra cara nova que chegou há poucos dias, deve fazer sua estreia na lateral esquerda.

A escalação do Grêmio que treinou nesta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, deve ser a titular no domingo: Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda, Bressan e Juninho Capixaba; Jailson, Thaciano, Marinho, Douglas e Thonny; Hernane (Jael).