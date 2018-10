Perto do Milan, Lucas Paquetá mantém rotina e treina no Flamengo

A quarta-feira foi bastante movimentada para o Flamengo, principalmente para Lucas Paquetá. Durante o dia, ganhou força a notícia de que o jogador estaria com a ida para o Milan encaminhada. Isso não impediu, no entanto, que ele mantivesse a rotina e participasse normalmente do treino do time carioca no Ninho do Urubu.

Paquetá já teria tudo acertado para reforçar o Milan a partir do ano que vem. O clube italiano teria oferecido 35 milhões de euros (cerca de R$ 168 milhões) pelo jogador, valor que também já teria sido aceito pelo Flamengo. A assessoria do clube, porém, preferiu não comentar a possibilidade de transferência.

Enquanto o acordo não é selado, o jogador segue sua rotina como membro do elenco flamenguista. Nesta quarta, ele participou de um treino em campo reduzido comandado pelo técnico Dorival Júnior. Depois, também fez parte da atividade de movimentação do setor ofensivo.

Paquetá deverá atuar normalmente no fim de semana, no importante compromisso do Flamengo diante do Fluminense, sábado, no Maracanã, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sonhando com o título brasileiro, o time rubro-negro está na terceira colocação, com 52 pontos, quatro atrás do líder Palmeiras.

Para o clássico, Dorival ainda não deverá poder contar com o goleiro Diego Alves e o meia Diego, que se recuperam de problemas musculares e apenas correram em volta do gramado nesta quarta. Recuperado de lesão, o zagueiro Rhodolfo voltou a treinar com os colegas, mas deverá seguir como desfalque no fim de semana.