Petros se despede do São Paulo, agradece à torcida e promete voltar

Negociado com o futebol árabe, o meia Petros usou as redes sociais para se despedir do São Paulo. O agora ex-são-paulino agradeceu o apoio e carinho da torcida no tempo em que ficou no clube e disse que não se trata de adeus, já que pretender retornar ao clube paulista.

"Eu não vou me despedir porque não é um adeus e logo estarei de volta!", escreveu em seu perfil do Instagram. "Mas vou agradecer sim, a todos sem nenhuma exceção, do cargo mais simples até chegar à Presidência! E claro a vocês torcedores tricolores pelo enorme amor, carinho e respeito desde o meu primeiro dia e isso é algo inexplicável, é impagável", completou o jogador.

Petros foi vendido ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, por R$ 22 milhões. Ele tinha contrato com o São Paulo até junho de 2021, mas a investida dos árabes foi alta e o clube não conseguiu segurar o jogador.

"Seguirei meu caminho e meu novo desafio que é fascinante, torçam e por favor não esqueçam de mim. Me desculpem de coração por qualquer coisa! Obrigado!", continuou o meio-campista na publicação.

Petros chegou ao São Paulo em junho de 2017 e se tornou um dos líderes da equipe que conseguiu escapar do rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro nas últimas rodadas. O volante atuou 52 vezes e marcou um gol, justo contra seu ex-time, o Corinthians, no empate por 1 a 1 no segundo turno do Brasileirão do ano passado. Neste ano, perdeu espaço e passou a frequentar o banco de reservas.

Petros foi o terceiro jogador que trocou o São Paulo pelo futebol saudita nesta janela de transferências. Antes da Copa, Marcos Guilherme assinou contrato com o Al-Wehda e Valdívia foi para o Al-Ittihad.