Recém-contratado, Bruno Peres fala sobre jogar no São Paulo: 'Sonho de criança'

O lateral-direito Bruno Peres está ansioso para ser integrado ao elenco do São Paulo e participar desta reta final de intertemporada antes da retomada do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Enquanto não chega ao Brasil, o jogador, emprestado junto à Roma até o final de 2019, falou sobre a expectativa de vestir a camisa do clube, o sétimo de sua carreira.

"Fiquei muito motivado quando soube do interesse do clube porque sempre quis jogar no São Paulo. Admiro o time e agora vestirei a camisa do Tricolor. É a realização de um sonho de criança", revelou o atleta de 28 anos, em declaração ao site oficial do São Paulo.

Bruno Peres foi revelado pelo Audax-SP, passou pelo Bragantino, Guarani, Santos, Torino e estava na Roma desde agosto de 2016. É mais uma tentativa do clube tricolor paulista de resolver um problema de anos sem ter um ala ofensivo, de qualidade, pela direita.

"Estou feliz e quero fazer história com os meus novos companheiros. Sei que o grupo é bom e tem uma mentalidade vencedora, por isso escolhi o São Paulo. Tenho certeza de que será uma etapa de conquistas e vitórias e estou motivado para fazer parte disso", afirmou o jogador, que passou os últimos quatro anos no futebol italiano.

Na temporada 2017/2018, o lateral-direito esteve com a Roma na semifinal da Liga dos Campeões da Europa contra o Liverpool. No jogo de ida, fora de casa, 5 a 2 para os ingleses. Na volta, 4 a 2 para os italianos. Bruno Peres ficou no banco de reservas nas duas partidas.

Um dos feitos mais lembrados do brasileiro em sua trajetória pela Itália foi com a camisa do Torino. Pelo Campeonato Italiano 2014/2015, fez um gol histórico que correu pelo mundo. No clássico contra a Juventus, arrancou da defesa com a bola dominada, percorreu 78 metros em 11 segundos e acertou um chute que atingiu 97 km/h. A bola bateu na trave e entrou na meta do goleiro Buffon. Porém, o time de Bruno Peres perdeu por 2 a 1 aquela partida.

O atleta desembarca no Brasil nos próximos dias para iniciar junto com os companheiros do São Paulo a preparação para o segundo semestre. O time tricolor volta a campo no próximo dia 18 contra o Flamengo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada do Brasileirão. Os cariocas lideram a competição com 27 pontos e os paulistas estão na terceira posição, com 23.

Pela Copa Sul-Americana, a equipe enfrenta o Colón, da Argentina, pela segunda fase do torneio, em dois jogos em agosto.